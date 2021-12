João Gomes revela 'fora' que levou de Simaria durante paquera

Após revelar ter sido apaixonado pela atriz Maisa Silva, o cantor João Gomes, de19 anos, agora disse já ter levado um "fora" da cantora Simaria, 39, da dupla sertaneja Simone e Simaria.

A revelação foi dada durante a sua participação no programa The Noite com Danilo Gentili, exibido na última quarta-feira (15).

Durante a entrevista, Gentili elogiou a beleza da cantora, perguntando se ela estava solteira. João respondeu que sim e enalteceu a artista, junto com os demais cantores presentes: Tarcísio do Acordeon, Marcynho Sensação e Vitor Fernandes.

O pernambucano revelou que sempre conversou com Simaria sobre assuntos profissionais, especialmente em relação as suas apresentações. No entanto, quando tentou paquerar a artista, ela disse como o enxergava.

“Passei a noite todinha paquerando ela, chamando pra dançar, pra quando chegar depois ela dizer bem assim: É, meu 'fi', eu vejo você como um menino. Aí eu desisti”, revelou o cantor.

