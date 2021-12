Maurílio tem melhora clínica progressiva e segue em hemodiálise

O cantor Maurílio, dupla com a cantora Luiza, apresentou melhora no estado de saúde, nesta sexta-feira (17). Conforme boletim médico, o sertanejo segue em hemodiálise, apresenta resposta favorável das funções renais e melhora dos sinais vitais.

Maurílio sofreu uma parada cardíaca após a gravação do DVD da dupla Zé Felipe e Miguel. Atualmente, Maurílio segue em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em Goiânia (GO). Ele está sedado e respira com ajuda de aparelhos.

"O hospital informa que o senhor Maurílio Delmont Ribeiro segue internado na UTI da Unidade, ainda em estado grave. O paciente encontra-se em melhora clínica progressiva. Recebeu avaliação da equipe de cirurgia vascular na noite desta quinta-feira, 16, que confirmou não ser necessário intervenção cirúrgica no momento, por isso mantém o tratamento atual. Segue em hemodiálise e apresenta resposta favorável das funções renais e melhora dos sinais vitais, precisando cada vez menos de medicações para esta finalidade", diz comunicado médico.

Maurílio tem diagnóstico de tromboembolismo pulmonar

O sertanejo Maurílio foi diagnosticado com tromboembolismo pulmonar após exame de imagem na quarta-feira (15).

A tromboembolia pulmonar acontece quando são formados coágulos de sangue, gordura, bolhas de ar ou até parte de tumores, dificultam a oxigenação.

Segundo publicação do Hospital das Clínicas de São Paulo, os sintomas mais frequentes são a dispneia, dor pleural, ansiedade, tosse, taquicardia, febre e hemoptise,