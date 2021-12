Com Angel em computação gráfica, Verdades Secretas 2 terá dois finais oficiais; saiba detalhes

Os dois últimos capítulos de "Verdades Secretas 2" chegam ao Globoplay nesta sexta-feira (17), fazendo a novela ser a primeira da história a ter dois finais oficiais que contarão com a protagonista Angel, com e sem computação gráfica. As informações são do Notícias da TV.

Serão disponibilizados um "final 1" e um "final 2" para os assinantes da plataforma de streaming, apesar do conflito com Camila Queiroz, que resultou na ruptura do contrato da atriz.

O autor do folhetim, Walcyr Carrasco, escreveu três finais, e dois deles foram executados. A decisão de exibir os dois foi tomada quando a trama estava sendo projetada. As três opções de desfecho para Angel são: a protagonista morrerá, será presa ou fugirá em um jatinho com o filho.

Às 20h30, os fãs poderão conferir o penúltimo capítulo. Depois, às 21h30, será liberado o "final 1". Em seguida, às 22h30, o público poderá assistir ao "final 2" pelo Globoplay.

Finais alternativos de outras produções

Gravar mais de um final de novelas é um procedimento comum adotado pela TV Globo, que tem o objetivo de surpreender os telespectadores e despistar os veículos de comunicação. Quando isso acontece, o público pede que a emissora carioca coloque no ar o final alternativo.

No entanto, o canal nunca permitiu que um final alternativo fosse exibido porque considera que fere a história escrita pelo autor.

Contudo, não haverá um final alternativo para "Verdades Secretas 2", mas sim dois finais, sem hierarquia entre eles. Desta forma, os assinantes poderão conferir um e depois o outro. Porém, em 2023, quando a novela for ao ar na TV Globo, apenas um deles será apresentado.

Efeitos especiais

Walcyr Carrasco fez alterações no roteiro dos finais da trama para manter o conteúdo sem a precisão de ter Camila Queiroz em cena, embora que a atriz tenha gravado algumas sequências para os dois capítulos.

A diretora da trama, Amora Mautner, recorreu a recursos de computação gráfica para que a presença da protagonista Angel seja feita por efeitos especiais.

Foram recrutados profissionais da Índia para que inserirem o rosto de Camila Queiroz na dublê dela em cenas que a atriz não gravou.

"Verdades Secretas 2" teve 50 capítulos e é a trama mais vista da plataforma de streaming da TV Globo, e terá uma terceira temporada. Na continuação, Júlia Byrro, intérprete de Lara, deverá ser a protagonista do folhetim.