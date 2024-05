Prazo para emitir ou regularizar título de eleitor encerra nesta quarta-feira (8)

Termina nesta quarta-feira (8) o prazo para quem precisa regularizar o título eleitoral, documento fundamental para a participação nas eleições municipais de 2024. O procedimento é necessário para aqueles que desejam emitir o documento pela primeira vez, atualizar dados cadastrais ou solicitar transferência de domicílio eleitoral. Após essa data, o cadastro eleitoral estará fechado para a organização das eleições de outubro.

Também precisam regularizar o documento aqueles eleitores que tiveram o título cancelado por ausência em três eleições sucessivas ou falta de pagamento de multas. Além disso, os que desejam incluir o nome social no cadastro também devem solicitar atendimento nesta quarta.

A regularização pode ser feita pela internet, no site do TSE, desde que o eleitor já possua a biometria cadastrada. Se não for o caso, é necessário comparecer presencialmente a um cartório eleitoral.

No Ceará, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE) promove um mutirão em seis locais de Fortaleza: os shoppings RioMar Fortaleza, RioMar Kennedy, Giga Mall e North Shopping Jóquei, bem como as duas sedes do TRE-CE (Veja endereços abaixo).

No interior e na região metropolitana de Fortaleza, os atendimentos estão sendo realizados nas sedes de cartórios e polos do TRE-CE. Além destes, as últimas ações itinerantes, ou seja, em locais como escolas e fóruns, estão ocorrendo também até esta quarta-feira (8).

A ida ao cartório também é necessária para emitir o primeiro título e registrar os dados biométricos. A emissão pode ser feita a partir dos 15 anos de idade, com a apresentação de um documento com foto oficial, comprovante de residência emitido nos últimos três meses e o comprovante de quitação militar, se o alistamento for obrigatório.

A data final de 8 de maio para a realização dos procedimentos está prevista na legislação eleitoral, e após esse dia qualquer alteração no cadastro eleitoral somente poderá ser realizada depois da votação deste ano. O pleito está marcado para 6 de outubro, com eventual segundo turno em 27 de outubro. Neste ano, os eleitores vão votar para os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador.

A participação nas eleições é facultativa para pessoas que têm entre 16 e 17 anos, ou mais de 70 anos, e também para pessoas analfabetas. A partir dos 18 anos, o voto é obrigatório.

Situação irregular provoca restrições

Passada esta quarta-feira (8), aqueles que estiverem com a situação eleitoral irregular não vão poder votar nas eleições que vão definir os novos prefeitos e vereadores.

Além disso, os eleitores com título irregular não poderão emitir passaporte ou carteiras de identidade. A restrição não vale para o brasileiro que reside no exterior e deseja um novo documento para retornar ao Brasil.

A irregularidade do documento também impede eleitores de se inscrever em concursos e tomar posse em funções públicas. Além disso, a renovação de matrícula em instituições públicas de ensino é proibida.

Outras restrições previstas pelo Código Eleitoral são a proibição de obtenção de empréstimos em autarquias mantidas pelo governo e a impossibilidade de realizar qualquer ato onde é exigido o certificado de quitação do serviço militar ou a declaração de imposto de renda.

Como saber se o meu título de eleitor está regularizado?

A consulta da situação do título eleitoral deve ser feita no site do TSE, na aba "Serviços", que fica no canto superior direito. Nela, é preciso clicar na opção "Situação Eleitoral", e informar o CPF para descobrir se o documento está regularizado ou não.

O que precisa para regularizar o título de eleitor?

Estar com o título de eleitor irregular significa que o documento foi cancelado ou suspenso. Quem estiver nessa situação pode resolver tudo no site do TSE, seguindo este passo a passo:

Acesse a página do TSE.

Clique em Autoatendimento Eleitoral (canto superior direito da página).

(canto superior direito da página). Selecione "Título Eleitoral".

Vá até a opção "Regularize seu título eleitoral cancelado" (item 6).

Informe o nome completo ou número do título ou CPF.

Preencha o formulário e envie os documentos solicitados e uma selfie com o documento oficial de identificação na mão.

Ao final do processo, o eleitor deve anotar o protocolo para acompanhar o processo pela internet Para isso, é preciso retornar à tela inicial do site do TSE, clicar em "Autoatendimento Eleitoral" e então na opção "Acompanhe uma solicitação". A partir daí, basta informar o número do protocolo gerado ou fornecer alguns dados pessoais solicitados pela página.

Em caso de pendências com a Justiça Eleitoral, é preciso fazer o pagamento da multa por boleto, Pix ou cartão de crédito. No site do TSE, selecione a aba "Título de Eleitor", clique em "Quitação de multas" e siga as orientações da página.

Endereços e horários de funcionamento do mutirão em Fortaleza:

Shopping Riomar Kennedy

Endereço: Av. Sargento Hermínio Sampaio, n.º 3100, Praça Central (Piso L1) - Presidente Kennedy

Funcionamento: 07 e 08/05, das 8h às 17h

Shopping Riomar Fortaleza

Endereço: Rua Desembargador Lauro Nogueira, n.º 1500, Espaço de Eventos (Piso L2) - Papicu

Funcionamento: 07 e 08/05, das 8h às 17h

Shopping Giga Mall

Endereço: R. José Hipólito, n.º 264, Praça Central (Térreo) - Messejana

Funcionamento: 07 e 08/05, das 8h às 17h

North Shopping Jóquei

Endereço: Av. Lineu Machado, n.º 419, Praça de Alimentação (Piso 3) - Jóquei Clube

Funcionamento: 07/05, das 10h às 19h | 08/05, das 10h às 17h

Central de Atendimento do TRE-CE - Unidade Sul

Endereço: Rua Dr. Pontes Neto, n.º 800 - Eng. Luciano Cavalcante

Funcionamento: 07 e 08/05, das 8h às 17h

Central de Atendimento do TRE-CE - Centro

Endereço: Rua Jaime Benévolo, n.º 21 - Centro

Funcionamento: 07 e 08/05, das 8h às 17h