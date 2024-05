Nacional Potosí x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

A bola vai voltar a rolar para o Fortaleza na Copa Sul-Americana. O confronto desta quarta-feira (08) é contra o Nacional Potosí e, pela primeira vez na história, o Tricolor vai enfrentar uma altitude de 4 mil metros na cidade boliviana. O Estádio Víctor Agustín Ugarte será o palco do espetáculo, válido pela 4ª rodada do torneio internacional. As equipes entram em campo ás 21h (horário de Brasília).

Quando se encontraram na Arena Castelão, o Fortaleza foi amplamente superior e venceu o duelo com sobras, pelo placar de 5x0. O time boliviano, inclusive, foi o único que não venceu e nem marcou nenhum gol dentro do grupo D. Já o Leão do Pici, é o líder do grupo com 100% de aproveitamento e saldo de nove gols.

Com uma possível classificação antecipada em jogo, o clube tricolor investiu cerca de R$ 930 mil na logística para disputar seu primeiro duelo na altitude. A delegação viajou primeiro á Sucri, em voo fretado partindo de São Paulo, e vai subir para Potosí em carros 4x4 e vans, o mais próximo possível do horário da partida.

Onde assistir o jogo

A partida terá transmissão da ESPN e do serviço de streaming Star+. Na rádio, a Verdinha também passa as emoções do duelo com detalhes em tempo real no Diário do Nordeste.

Como chega o Nacional Potosí | Ausências e dúvidas

A equipe mandante do duelo não vive um bom momento. Além de ser o lanterna do grupo na Sul-Americana, o Nacional Potosí foi eliminado nas quartas de final do Campeonato Boliviano e não entra em campo há 15 dias, quando perdeu por 2x0 para o Sportivo Trinidense.

Apesar de pouco provável, a equipe ainda tem chances de classificação no torneio internacional e conta com a altitude a seu favor para tentar somar pontos contra o Fortaleza. Até aqui, o Potosí só pontou contra o Boca Juniors, no empate em 0x0 na estreia da competição.

O treinador Alberto Illanes deve apostar todas as fichas neste duelo e vai com força máxima para o confronto.

Como chega o Fortaleza | Ausências e dúvidas

O Tricolor faz, até aqui, uma campanha perfeita na Copa Sul-Americana. Com 100% de aproveitamento, 11 gols marcados e apenas 2 sofridos, o time de Vojvoda lidera com sobras o grupo D e pode sacramentar sua classificação antecipada caso vença o Nacional Potosí.

A equipe também chega em uma longa sequência de 11 jogos de invencibilidade na temporada. Porém, os resultados recentes não foram os esperados. O Fortaleza empatou seus três últimos confrontos contra o Bragantino (1x1), Vasco (0x0) e Corinthians (0x0).

Para o treinador Juan Pablo Vojvoda, o time precisa corrigir erros de transição ofensiva para aproveitar as chances criadas. Ele também declarou que a equipe está preparada para jogar na altitude boliviana.

“Estamos preparados para jogar em condições diferentes na Bolívia. Vamos recuperar os jogadores, vamos treinar, planejar. Aí vamos para a Bolívia fazer o nosso melhor trabalho”, destacou o argentino.

Todos os treinos antes do jogo foram realizados em São Paulo, após o duelo contra o Corinthians pela Série A. Ficaram de fora das atividades os lesionados: Kuscevic, Cardona, Calebe e Lucas Sasha, todos fora do confronto desta quarta.

Suspenso pela expulsão contra o Boca Juniors, Renato Kayzer também desfalca a equipe. Felipe Jonatan e Breno Lopes também não podem atuar, já que não foram escritos na competição.

Palpites

inter@

Prováveis escalações

Nacional Potosí: Saidt Mustafá, Edisson Restrepo, Daniel Mancilla, Maximiliano Ortiz, Oscar Baldomar, Diego Hoyos, Gustavo Cristaldo, Andrés Torrico, Pedro Azogue, Facundo Callejo, Martín Prost. Treinador: Alberto Illanes.

Fortaleza: João Ricardo, Tinga, Brítez, Titi; Pikachu, Zé Welison, Hércules, Pochettino, Pacheco; Machuca e Lucero. Treinador: Juan Pablo Vojvoda.

Ficha Técnica | Nacional Potosí x Fortaleza

Local: Estádio Víctor Agustín Ugarte

Data: 08/05/2024

Horário: 21h (horário de Brasília)

Transmissão: ESPN, Star+, Verdinha e tempo real no Diário do Nordeste

Árbitro: Alex Cajas

Assistente 1: Danny Ávila

Assistente 2: Maurício Lozada

VAR: Juan Adrade