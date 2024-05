Fortaleza pode classificar na Copa Sul-Americana nesta rodada; veja cenários

O Fortaleza entra em campo contra o Nacional de Potosí-BOL nesta quinta-feira (8) e pode sacramentar classificação ao mata-mata da Copa Sul-Americana de 2024 com o resultado. A bola rola às 21h (de Brasília), no estádio Víctor Ugarte-BOL, e o Diário do Nordeste explica os cenários.

Após três jogos, o Leão tem 100% de aproveitamento e lidera o Grupo D, com nove pontos. Os demais são o Boca Juniors-ARG (4), o Sportivo Trinidense-PAR (3) e o Nacional de Potosí-BOL (1). Vale lembrar: o líder avança às oitavas de final, enquanto o 2º ganha vaga nos playoffs, quando enfrenta um time eliminado da fase de grupos da Libertadores.

Legenda: O Fortaleza é o líder do Grupo D da Copa Sul-Americana Foto: reprodução / Conmebol

Cenário de classificação do Fortaleza na Copa Sul-Americana

Vitória | Classifica ao mata-mata

Em caso de vitória contra o Nacional de Potosí-BOL, o Fortaleza está classificado para o mata-mata da Copa Sul-Americana. Logo, o clube cearense garante, no mínimo, a 2ª colocação do Grupo D.

Isso porque uma vitória o deixa com 12 pontos. O máximo de pontos que o Sportivo Trinidense-PAR pode chegar é 12, enquanto o Boca Juniors-ARG pode somar até 13, mas as duas equipes se enfrentam nesta rodada e vão perder a pontuação, o que impede que ambas ultrapassem o Leão.

Empate ou derrota | Não classifica ao mata-mata

Com empate ou derrota, o Fortaleza não garante classificação na Sula. Apesar disso, mantém a 1ª posição do Grupo D, uma vez que a diferença para o Boca Juniors-ARG, vice-líder, é cinco pontos.

Cenário para garantir a liderança geral do Grupo D

A partida do Fortaleza na Bolívia também pode sacramentar a classificação leonina às oitavas de final da Sul-Americana, ou seja, a liderança de forma isolada com duas rodadas de antecedência. Para isso, o time precisa vencer e torcer para uma combinação de resultado durante a 3ª rodada.

No melhor cenário, caso vença, o Leão fica na 1ª posição se Boca Juniors-ARG x Sportivo Trinidense-PAR terminar empatado - a partida será em La Bombonera-ARG, às 21h30 (de Brasília).

Caso haja uma vitória para qualquer lado nesse confronto, a equipe cearense ainda pode ser líder, mas não tem garantia matemática. Para tal, deve somar dois pontos nas duas próximas partidas.

