Em grande fase no Fortaleza, João Ricardo projeta jogo da Sul-Americana: 'Momento de virar a chave'

Titular na meta do Fortaleza, João Ricardo viveu uma noite especial no último sábado (4). Com pelo menos oito defesas, o goleiro foi um dos grandes responsáveis pelo empate sem gols com o Corinthians, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão.

A partida aumentou a sequência de invencibilidade do arqueiro, que não perde há 10 jogos pelo Leão do Pici. Destes confrontos, João Ricardo não sofreu gol em cinco — dois deles, os mais recentes do Fortaleza, contra Timão e Vasco.

“Feliz por ajudar. A nossa equipe fez um jogo equilibrado e somou um ponto importante fora de casa, contra um adversário muito forte dentro dos seus domínios”, avaliou o jogador.

João Ricardo e o Fortaleza já “viraram a chave”, e agora o foco é na Copa Sul-Americana. A equipe tricolor vai até a Bolívia enfrentar o Nacional Potosí, em duelo marcado para esta quarta-feira (8), às 21h, pela quarta rodada do grupo D.