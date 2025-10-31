Diário do Nordeste
Foto que contém a Igreja Matriz de Miraíma

Negócios

Miraíma tem a população mais "pobre" do Ceará; confira os indicadores de 20 cidades

Cidade no Vale do Curu tem rendimento mensal abaixo do salário mínimo

Luciano Rodrigues 28 de Julho de 2025
magem mostra close-up em mão preenchendo volante da Lotofácil em Lotérica, ilustrando apostas vencedoras da lotofácil 3425

Negócios

Lotofácil 3425: duas apostas de MG levam R$ 734 mil cada; jogos do Ceará também ganham prêmios

O valor principal saiu para jogadores que realizaram apostas em cidades mineiras

Carol Melo 25 de Junho de 2025
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Santana do Acaraú?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Santana do Acaraú?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
Juazeiro do Norte

PontoPoder

Cinco cidades cearenses nunca reelegeram prefeitos; 27 cidades só reelegeram prefeito uma vez

O sucesso ao tentar reeleição é majoritário no Ceará, com 97,2% dos municípios já tendo reeleito pelo menos um prefeito

Luana Barros 24 de Junho de 2024
'Meu Deus' deu declaração polêmica em entrevista a programa de rádio

PontoPoder

Prefeito de Santana do Acaraú diz que 'trabalha com CV e PCC'; gestor alega fala tirada de contexto

Declaração a um programa de rádio causou repercussão negativa. Poucas horas depois, o gestor municipal publicou uma 'nota explicativa'

Redação 16 de Junho de 2024
Câmara Municipal de Aquiraz

PontoPoder

Censo 2022: mudança na população altera total de vagas nas Câmaras Municipais de 14 cidades no Ceará

Seis municípios devem perder vagas de vereador enquanto outros oito devem ganhar mais assentos nos Parlamentos Municipais

Alessandra Castro 11 de Julho de 2023
Homem é resgatado após pedreira desabar em Santana do Acaraú

Ceará

Homem soterrado em desabamento de pedreira em Santana do Acaraú é resgatado com vida

O Samu informou que o trabalhador estava consciente após o acidente

Redação 09 de Maio de 2023
CNH

Ceará

Programa CNH Popular atende em mais 12 municípios; veja calendário

Atendimento acontece de 7 a 13 de abril para inscritos no programa

Redação 06 de Abril de 2022
visão geral de santana do acaraú

Região

Santana do Acaraú proíbe bancos, transporte coletivo e abertura de mercados

Medidas valem até domingo (4), em tentativa de barrar transmissão de Covid-19

Redação 01 de Abril de 2021
