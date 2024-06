Prefeito de Santana do Acaraú diz que 'trabalha com CV e PCC'; gestor alega fala tirada de contexto

O prefeito de Santana do Acaraú, no Interior do Ceará, Francisco das Chagas Mendes, conhecido como 'Meu Deus' (PSB), afirmou, em entrevista à Rádio Coqueiros FM, de Sobral, que "estamos trabalhando com CV e PCC, porque são humanos", referindo-se aos integrantes das facções criminosas Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital.

Poucas horas depois da repercussão negativa da fala, 'Meu Deus' publicou, nas redes sociais, que as falas "foram tiradas de contexto". "Muito pelo contrário, eu sofri ameaças de facções, quando fui buscar a instalação de uma Batalhão do Raio em nossa cidade", alegou.

A reportagem tentou contato por telefone com o prefeito, mas as ligações não foram atendidas.

Na entrevista à Rádio, o prefeito de Santana do Acaraú (que fica na Região Norte do Estado, a cerca de 245 km de distância de Fortaleza) falava sobre a falta de oportunidades para a juventude fornecidas pelo Estado, em todo o Brasil, e a consequente possibilidade dos jovens ingressarem na criminalidade.

"Em Santana, nós tratamos diferente. O bem venceu o mal. Hoje, nós temos pessoas que a sociedade de Santana poderia dizer que não aceitava este povo. A gente abriu a porta da Prefeitura e disse: 'tá aqui. Querem trabalhar? Temos trabalho'", afirmou 'Meu Deus'.

E hoje, estamos trabalhando com CV, PCC, porque são humanos. Eu não quero nem saber quais siglas. Eu quero saber se são humanos. E eles merecem, sim, viver com dignidade, como cidadão, no meio da sociedade santanense, e assim tá sendo feito." Meu Deus Prefeito de Santana do Acaraú

A declaração foi feita a partir de 2 horas e 46 minutos de entrevista. Confira:

Prefeito publica nota explicativa

Após a repercussão da fala concedida ao programa de rádio, 'Meu Deus' publicou uma "nota explicativa" nas redes sociais. "Não compactuo com qualquer tipo de crime, nem faço qualquer tipo de acordo com facção ou faccionado", enfatizou.

"A população mais carente sofre com as organizações criminosas e eu busquei tirar pessoas, faccionadas ou não, desse sofrimento através da oferta de esporte, educação e emprego. Não faço distinção de qualquer pessoa. Todos merecem respeito e amor."

Confira a nota na íntegra:

"Boa tarde, Santaneses. Espero que todos estejam bem e em paz. Venho aqui explicar que as minhas palavras na entrevista com o radialista Domingos Sávio foram tiradas de contexto, pois eu nunca fiz qualquer acordo com organizações criminosas e nem farei.

Muito pelo contrário, eu sofri ameaças de facções, quando fui buscar a instalação de uma Batalhão do Raio em nossa cidade. Não compactuo com qualquer tipo de crime, nem faço qualquer tipo de acordo com facção ou faccionado. Além do batalhão do Raio, criamos a Secretaria de Segurança Pública e Cidadania em Santana do Acaraú, com a finalidade de proteger o patrimônio público do Município e proporcionar mais segurança aos nossos munícipes.

Em minha administração, eu busco humanizar as pessoas mais carentes de nossa cidade, através de fomento ao emprego, esporte, cultura e educação. Construímos inúmeras areninhas, praças e espaços públicos seguros para que os jovens possam ficar longe da criminalidade. A população mais carente sofre com as organizações criminosas e eu busquei tirar pessoas, faccionadas ou não, desse sofrimento através da oferta de esporte, educação e emprego.

Não faço distinção de qualquer pessoa. Todos merecem respeito e amor. Espero que tenha esclarecido que as minhas palavras foram tiradas de contexto e deixo um grande abraço a todos e todas santanenses. Que Deus os abençoe."

Francisco das Chagas Mendes, 'Meu Deus'

Prefeito de Santana do Acaraú