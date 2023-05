Homem é resgatado após desabamento de pedreira em Santana do Acaraú

O desabamento de uma pedreira deixou um homem soterrado na tarde desta terça-feira (9) em Santana do Acaraú, no Interior do Ceará. A vítima trabalhava no local no momento do acidente.

O homem foi identificado como José Helton cândido, de 28 anos, natural do mesmo município. Conforme equipes do Samu de Sobral, o homem foi retirado do local com vida e consciente.

Conforme o Corpo de Bombeiros, equipes da 1ª Companhia do 3º Batalhão de Sobral foram ao local e estão atuando no resgate da vítima. A coorporação foi acionada por volta de 14h05.

O Diário do Nordeste apurou que uma unidade de suporte avançado, que possui Unidade de Terapia Intensiva (UTI), presta suporte à vítima.