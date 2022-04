Mais de 400 esquinas de Fortaleza contam com sinalização especial para pedestres

Aos poucos, Fortaleza passa por um processo de reestruturação para se adaptar e proporcionar melhorias no deslocamento da população. Seja por meio da ampliação da malha cicloviária, redução da velocidade máxima de carros em certas vias, entre outras medidas, tais adaptações tendem a crescer com o passar do tempo. No último mês de fevereiro, as iniciativas de mobilidade urbana da Capital foram reconhecidas pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD - Paris) em seu relatório.

No documento, que apresenta projetos internacionais em soluções de Desenho Viário e Gerenciamento de Tráfego, as iniciativas Esquina Segura, Praças e Calçadas Vivas receberam destaque. Por meio do alargamento da área de deslocamento dos pedestres, sinalizada por uma coloração verde, o Esquina Segura visa reduzir os riscos de atropelamentos em locais específicos de Fortaleza, coibir a prática de estacionar nas esquinas, além de diminuir a distância entre uma calçada e outra, no momento da travessia da rua.

Implantado em 2015 e aperfeiçoado a partir de 2018, o projeto Esquina Segura já está em mais de 400 pontos da cidade. De acordo com estudos realizados pela Universidade Federal do Ceará (UFC), o número de sinistros envolvendo pedestres nas regiões em que o Esquina Segura está implantado foi reduzido em 61%.

O programa atende aos padrões de sinalização do Código de Trânsito Brasileiro. Iniciativas semelhantes já foram implantadas em São Paulo e países como México, Estados Unidos e México.

No fim de 2021, o Esquina Segura foi vencedor da categoria Gestão da Segurança no Trânsito, no Road Safety Awards, premiação que reconhece iniciativas voltadas para a segurança do trânsito.

Iniciativas reconhecidas

Outras ações da Capital também estão presentes no relatório da OECD. No caso do projeto Praças Vivas, intervenções de baixo custo são implantadas em espaços ociosos da malha viária de Fortaleza. Dessa forma, locais nos quais não havia movimento, agora contam com atividades para brincadeiras de crianças, melhora da iluminação pública e reordenação do trânsito.

Já o Calçadas Vivas prioriza os pedestres, por meio da ampliação da área de passeio disponível, como forma de melhorar a segurança de quem transita nas regiões. No relatório da OECD, as informações fazem referência à implantação na rua Barão do Rio Branco, em 2018. No local, a circulação de carros acima dos 30 km/h e 40 km/h foi reduzida em 65% e 84%, respectivamente.

Projeto Mobilidade Urbana

