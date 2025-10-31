Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos
Veja resultado da votação
Atendimento acontece de 7 a 13 de abril para inscritos no programa
Camilo Santana esteve presente na solenidade e destacou a importância da obra para a segurança hídrica do Ceará
Presidente vai à Barragem de Jati, na Região do Cariri
Os interessados em participar devem possuir ensino superior e ser maior de 18 anos
O crime foi registrado em Jati, e a ofensiva que resultou na captura dele foi em Penaforte, cidade vizinha
Uma lei municipal, aprovada em maio de 2021, garante a ação. Cerca de 250 mulheres e adolescentes pobres e extremamente pobres estão cadastradas
O Ministério Público do Estado do Ceará expediu recomendação para que as cidades de Jati, Penaforte e Porteiras adotem isolamento social rígido
Previsão é de eventos de chuva em todo o território nesta sexta-feira (23)