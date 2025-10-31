Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Jati?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Jati?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
CNH

Ceará

Programa CNH Popular atende em mais 12 municípios; veja calendário

Atendimento acontece de 7 a 13 de abril para inscritos no programa

Redação 06 de Abril de 2022
Camilo Santana

Ceará

Trechos do Cinturão das Águas são inaugurados em Jati, Missão Velha e Barbalha

Camilo Santana esteve presente na solenidade e destacou a importância da obra para a segurança hídrica do Ceará

Redação 23 de Fevereiro de 2022
Bolsonaro em Jati, no palco

PontoPoder

Bolsonaro visita o Ceará pela quinta vez; acompanhe em tempo real

Presidente vai à Barragem de Jati, na Região do Cariri

Redação 08 de Fevereiro de 2022
estudante escreve

Papo Carreira

Concurso de Jati: inscrição para 151 vagas na área da educação segue até domingo (30)

Os interessados em participar devem possuir ensino superior e ser maior de 18 anos

Carol Melo 27 de Janeiro de 2022
Polícia Militar do Ceará

Segurança

Pernambucano é preso suspeito de fingir ser cliente e roubar correspondente bancário no Ceará

O crime foi registrado em Jati, e a ofensiva que resultou na captura dele foi em Penaforte, cidade vizinha

Redação 29 de Outubro de 2021
Absorvente

Região

Jati é a 1ª cidade do Ceará a distribuir absorventes para meninas em combate à pobreza menstrual

Uma lei municipal, aprovada em maio de 2021, garante a ação. Cerca de 250 mulheres e adolescentes pobres e extremamente pobres estão cadastradas

Thatiany Nascimento 14 de Outubro de 2021

Região

Aumento de mortes por Covid faz Ministério Público recomendar lockdown em três cidades do Ceará

O Ministério Público do Estado do Ceará expediu recomendação para que as cidades de Jati, Penaforte e Porteiras adotem isolamento social rígido

André Costa 01 de Junho de 2021
foto de chuva

Região

Ceará registra chuva em todas as regiões e Jati tem maior acumulado, com 64 mm

Previsão é de eventos de chuva em todo o território nesta sexta-feira (23)

Redação 23 de Abril de 2021
