Bolsonaro visita o Ceará pela quinta vez; acompanhe em tempo real

O presidente Jair Bolsonaro (PL) vem, nesta terça-feira (8), ao Ceará pela quinta vez. O chefe do executivo nacional visitará a Barragem de Jati, na Região do Cariri, ocasião em que será realizada a liberação de água da estrutura até o Cinturão das Águas.

Bolsonaro vem ao Estado acompanhado do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e visitará também estruturas do Eixo Norte em Pernambuco e na Paraíba, que possibilitam a chegada das águas do São Francisco ao Rio Grande do Norte.

Quinta visita ao Ceará

A última vez em que o presidente visitou o Ceará foi em outubro de 2021, quando ele esteve em Russas acompanhando obras de infraestrutura hídrica no Vale do Jaguaribe.

Também em 2021, Bolsonaro visitou o Cariri. Em agosto, ele entregou 2,8 mil unidades habitacionais do programa federal Casa Verde e Amarela em Juazeiro do Norte.

Anteriormente, em fevereiro, ele visitou obras do anel viário de Fortaleza e da duplicação de trecho da BR-222, que liga o município de Caucaia ao Porto de Pecém, na Região Metropolitana de Fortaleza. À época, ele esteve no município de Tianguá, onde assinou ordens de serviços para conclusão de três obras rodoviárias na região.

Em junho de 2020, o presidente esteve no Cariri para inaugurar o Eixo Norte da transposição do Rio São Francisco, em Penaforte, extremo sul cearense, na divisa com Pernambuco.