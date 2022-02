Trechos do Cinturão das Águas são inaugurados em Jati, Missão Velha e Barbalha

O governador Camilo Santana inaugurou, nesta quarta-feira (23), novos trechos do Cinturão das Águas do Ceará (CAC). Com extensão de 75 quilômetros, o percurso liga a Barragem de Jati ao município de Barbalha, passando também pela cidade de Missão Velha. O investimento é estimado em R$ 1,1 bilhão do Governo Federal e Tesouro Estadual.

"É muito importante que essa água não sirva só para ser levada para outras regiões, mas também para que não falte água para consumo humano", destacou o governador.

Levando o nome do deputado José Welligton Landim, ex-presidente da Assembleia Legislativa, o trecho 1 do Cinturão está em fase de implantação. Quando for finalizado, terá extensão 145 quilômetros.