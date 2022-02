Reajuste de 33,34% no salário dos professores da rede estadual do Ceará é aprovado na Assembleia

Os professores da rede pública estadual do Ceará estão a um passo de receber o reajuste de 33,34% no piso salarial. Nesta quarta-feira (23), a proposta foi aprovada na Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE), menos de 24 horas após ser encaminhada pelo governador Camilo Santana (PT). Agora, a matéria segue para sanção do mandatário.

Camilo Santana Governador do Ceará "O Ceará, que é referência na valorização dos educadores, tem a melhor carreira do país no magistério. Um justo reconhecimento àqueles profissionais que se dedicam dia e noite a fazer da educação do estado a melhor do Brasil"

O aumento, que foi anunciado pelo governador no início do mês, é retroativo a janeiro de 2022. A medida e segue o que estipula a Lei Federal nº 11.738/2008. O reajuste deve beneficiar professores ativos, aposentados, pensionistas e temporários.

Assinei hoje, durante a nossa live semanal no Facebook e Instagram, a lei que garante a aplicação do reajuste do piso em 33,34% na carreira dos professores ativos, aposentados, pensionistas e temporários. A lei segue agora para aprovação da Assembleia Legislativa. (cont) pic.twitter.com/pojWFtYZoQ — Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) February 22, 2022

Ao todo, serão beneficiados em torno de 51 mil profissionais, com um investimento de R$ 279 milhões no ano de 2022.

O acréscimo será dado na tabela de vencimentos e na atualização dos valores financeiros da Parcela Variável de Redistribuição do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (PVR-Fundeb).

Fortaleza

Na última quarta-feira (22), o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), sacionou lei semelhante que estabelece reajuste de 22,24% no salário de professores do Município.

O percentual se complementa aos 11% já concedidos para a categoria ao fim do ano passado e, assim, cumpre o novo piso nacional do magistério proposto pelo Governo Federal, que estabelece a correção salarial de 33,24%.