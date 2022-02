Veja quais prefeituras no Ceará anunciaram reajuste do piso salarial dos professores

Pelo menos 15 prefeituras anunciaram o reajuste do piso nacional do magistério no Ceará. O dado é um levantamento da Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal do Estado do Ceará (Fetamce), com dados anunciados pelos gestores municipais até esta sexta-feira (4).

Os municípios são:

Assaré

Barbalha

Brejo Santo

Campos Sales

Capistrano

Cruz

Fortaleza

Jijoca de Jericoacoara

Juazeiro do Norte

Mauriti

Milagres

Nova Olinda

Porteiras

Santana do Cariri

Salitre

As propostas precisam ser enviadas para as Câmaras Municipais antes de serem efetivadas pelo Poder Executivo.

A primeira prefeitura a anunciar o reajuste, após o anúncio do presidente Jair Bolsonaro confirmando o que prevê a Lei do Piso, de 2008, foi Fortaleza. A lei começou a tramitar na quinta-feira (3) na Câmara Municipal de Fortaleza.

Prefeitos de Juazeiro do Norte, Barbalha e Brejo Santo haviam anunciado desde o início da semana que cumpririam a lei nacional. Na Prefeitura de Cruz, na Região Norte, o anúncio foi feito nesta sexta-feira (4).

Impasses

Como o reajuste eleva em cerca de mil reais o salário de base da categoria, ainda há resistência de prefeituras em efetivar a lei diante do aperto nas finanças públicas.

O principal temor das entidades ligadas aos prefeitos é de que o aumento das despesas ocasionada pelo novo piso não seja acompanhado por um incremento nos repasses federais aos Municípios.

O salário dos professores é custeado pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb). Alguns municípios já utilizam a quase totalidade dos recursos para a folha de pagamento.

Segundo a Confederação Nacional de Municípios (CNM), o impacto para as prefeituras brasileiras deve ser de R$ 30,4 bilhões.

Previsto em lei desde 2008, o reajuste oscila a cada ano e é estabelecido de acordo com o crescimento percentual do "valor aluno ano" do ensino fundamental urbano (atual VAAF) dos dois anos anteriores, observando-se as últimas portarias do custo aluno de cada ano.

Diante da demora, servidores têm se mobilizado para pressionar o Poder Público pelo anúncio do reajuste. Nesta sexta-feira, professores de Maranguape fizeram paralisação em frente à Secretaria da Educação.

Em Maracanaú, há reunião de servidores prevista para a tarde de hoje. A Secretaria da Educação da cidade já havia informado, há uma semana, que estava adotando os trâmites do cálculo de reajuste.