Pernambucano é preso suspeito de fingir ser cliente e roubar correspondente bancário no Ceará

Um homem de 21 anos, natural de Pernambuco, foi preso em flagrante horas depois de um roubo a um correspondente bancário, na quarta-feira (27), em Jati, no interior do Ceará. A captura foi realizada em Penaforte, cidade vizinha.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, a Polícia Militar foi acionada após o suspeito, identificado como Leonardo Alves Gonçalves Silva, fingir ser cliente do estabelecimento para, em seguida, anunciar o assalto e fugir com uma quantia em dinheiro.

O homem foi achado em Penaforte, também no interior do Estado, na casa de um parente. Na ocasião, foram encontrados com ele um capacete, uma motocicleta e uma quantia em dinheiro levada na ação criminosa.

Suspeito admitiu participação no crime

Em depoimento, ele admitiu a participação no caso e revelou que fez dois depósitos bancários e pagou um boleto de terceiros com o dinheiro. Parte do valor já foi restituído e entregue ao estabelecimento.

Leonardo Alves foi levado à Delegacia Regional de Brejo Santo, onde foi instaurado um inquérito policial para investigar o crime.