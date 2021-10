Dez suspeitos de integrar grupo criminoso e ameaçar policiais civis são presos no interior do Ceará

Dez suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas em Ipu, no interior do Ceará, foram presos na quinta-feira (28). Eles também são investigados pela suspeita de integrarem um grupo criminoso responsável por delitos na cidade e por ameaçar policiais civis da região, por meio das redes sociais.

As diligências foram deflagradas pela Delegacia Municipal de Ipu em uma ofensiva intitulada de "Fake Threat", que resultou na captura de duas mulheres e oito homens, por força de mandados de prisão temporária.

Eles foram detidos nos bairros Boa Vista, Caixa D’água, Cafute, Grota, Escondido e outros. Foram utilizados 50 agentes e 14 viaturas.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, a ação contou com o apoio da Coordenadoria de Inteligência (Coin), do Departamento de Inteligência Policial (DIP), das Delegacias Regionais de Crateús e de Sobral, e Municipal de Ibiapaba, além do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPJI Norte).