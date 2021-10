Imagem de santa resiste a incêndio em residência de Fortaleza; veja

Um incêndio atingiu uma casa, na manhã desta quinta-feira (28), no bairro Antônio Bezerra, em Fortaleza. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), um idoso de 68 anos passou mal após inalar a fumaça. No local, chamou atenção a imagem de uma santa estar intacta em meio aos destroços.

Legenda: No local, chamou atenção a imagem de uma santa estar intacta em meio aos destroços Foto: CBMCE

O homem foi socorrido a uma unidade hospitalar, mas ainda não há informações sobre o seu estado de saúde. Segundo os bombeiros, a vítima estava consciente, mas apresentava dificuldades para respirar. Não há informações de quantas pessoas estavam na casa no momento do acidente.

Os bombeiros foram acionadas por volta das 8h de hoje. Informações preliminares apontam que o incêndio iniciou-se em um dos quartos. Depois, espalhou-se para os demais cômodos.

Legenda: Diversos cômodos da casa foram atingidos. O quarto onde o incêndio começou ficou totalmente destruído Foto: CBMBCE

Somente a perícia apontará a causa do acidente. A suspeita é de que instalações de eletricidade possam tê-lo provocado.

Danos materiais

Legenda: A santa estava na sala, onde a fumaça era mais leve Foto: CBMCE

O rescaldo já foi realizado na residência, na manhã desta quinta-feira (28). Não há, portanto, riscos de atingir casas vizinhas.

Conforme os bombeiros, o incêndio iniciou no quarto, mas depois foi para a sala e para a garagem. O quarto ficou completamente destruído. A santa estava na sala, onde a fumaça era mais leve.

Móveis, aparelhos eletrônicos, eletrodomésticos, brinquedos e roupas foram queimadas, além da instalação elétrica e do forro do teto da casa.