Fortaleza libera comprovante de vacinação contra a Covid-19; veja como emitir

A Prefeitura de Fortaleza liberou uma nova função, no site Vacine Já, para emissão do comprovante de imunização contra a Covid-19. O documento se assemelha ao cartão de vacinação entregue no ato da aplicação.

Nele, constam a data da aplicação, o número de doses administradas, qual imunizante e a qual lote pertence, além da área aplicada.

Tutorial para emissão

O comprovante também traz um QR Code (código de barras) que pode ser validado eletronicamente.

O Diário do Nordeste solicitou mais detalhes sobre o serviço à Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e aguarda retorno.

Recentemente, um projeto apresentado à Câmara Municipal de Fortaleza pediu pela implantação do Passaporte da Vacina.

A ideia proposta era de que o documento fosse apresentado através de um código digital — tipo QR Code — para garantir o acesso a eventos de pessoas vacinadas contra a Covid-19 com, ao menos, a primeira dose.





Passo a passo para emitir documento

1. Acesse o Vacine Já e clique na opção "Consultar Cadastro";

Foto: Reprodução

2. Informe CPF, data de nascimento e digite a sequência da imagem (captcha);

Foto: Reprodução

3. Role a página até o fim e clique na opção "Gerar Comprovante de Vacinação";

Foto: Reprodução

4. Informe o nome da mãe ou responsável e digite um novo captcha;

Foto: Reprodução

5. O comprovante será aberto em uma nova aba.

Foto: Reprodução

Outra forma de comprovação

Foto: Ministério da Saúde

O comprovante de imunização contra a Covid-19 também é emitido pelo Conecte SUS, aplicativo oficial do Governo Federal. A plataforma é disponível para os sistemas Android e iOS.

Segundo o Ministério da Saúde, todos os cidadãos que tiveram o ciclo vacinal finalizado e que tiveram o Registro de Imunobiológico Administrado enviado à Rede Nacional de Dados em Saúde podem obter o documento.

Veja como solicitar, também, o comprovante via Conect SUS: Versão web do Conecte SUS Cidadão: https://conectesus.saude.gov.br/home .

Versão para Android: https://play.google.com/store/apps

Versão iOS: https://apps.apple.com/br/app/apple-store/id375380948