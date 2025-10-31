Diário do Nordeste
Júnior Mano, homem jovem de terno cinza e gravata marrom, está sentado em uma bancada parlamentar, com expressão séria e olhar voltado para o lado. Ele está em um ambiente institucional, na Câmara dos Deputados, com microfones e outros parlamentares ao fundo. A cena transmite um momento de sessão ou reunião formal.

PontoPoder

Em 5 anos, Júnior Mano indicou R$ 117 milhões a 66 cidades do Ceará em emendas; Nova Russas lidera

O envio de recursos federais a municípios está no centro das investigações da Polícia Federal

Ingrid Campos 17 de Julho de 2025
Deputado federal Júnior Mano

PontoPoder

Caso Júnior Mano: investigação da PF mapeia esquema que envolvia pelo menos 12 prefeituras no Ceará

As informações foram citadas na decisão do ministro Gilmar Mendes que autorizou a operação Underhand nesta terça (8)

Luana Barros 10 de Julho de 2025
Montagem com duas imagens lado a lado. À esquerda, a fachada da Prefeitura Municipal de Nova Russas, no Ceará, com letreiro dourado em destaque na parte superior do prédio branco com detalhes verdes. À direita, Giordanna e Júnior Mano posam juntos sorrindo em um ambiente interno que parece ser o plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília. A mulher veste blusa branca sem mangas e calça azul-marinho, e o homem está de terno escuro com gravata clara. Ao fundo, há outras pessoas em trajes formais e bandeiras do Brasil.

PontoPoder

Giordanna Mano, prefeita e esposa de Júnior Mano, vê 'fins políticos' em investigação, visando 2026

Júnior Mano é pré-candidato ao Senado e tem sido defendido para o cargo por vários prefeitos

Ingrid Campos e Luana Barros 09 de Julho de 2025
Junior Mano está de terno escuro e gravata vermelha com estampa geométrica e fala ao microfone durante uma audiência ou sessão formal na Câmara dos Deputados. Ele está sentado à mesa, com um copo de água à sua frente e uma televisão ao fundo exibindo parte de um ambiente institucional. A imagem tem aparência oficial, relacionada a um ambiente político.

PontoPoder

Caso Júnior Mano: investigação aponta deputado do CE como 'operador ativo da engrenagem criminosa'

Interlocutores autorizavam a destinação de emendas parlamentares, inclusive de terceiros, para prefeituras previamente cooptadas, mediante "pedágio" de 12% sobre o valor total

Ingrid Campos 08 de Julho de 2025
Composição da Polícia Militar realizava uma abordagem a suspeitos, quando houve uma confusão com eleitores

Segurança

Quatro PMs são absolvidos pela Justiça por lesões causadas por tiros em confusão com eleitores no CE

Um grupo de eleitores que comemorava a vitória do seu candidato teria arremessado pedras e garrafas contra os militares, como retaliação a uma abordagem policial

Messias Borges 14 de Dezembro de 2024
Bebeto Queiroz e Lucio Barroso

PontoPoder

Procuram-se prefeitos: gestores eleitos estão foragidos após serem alvos de investigação no Ceará

Em Choró e Baixio, os candidatos eleitos para o comando da Prefeitura estão com mandados de prisão em aberto

Luana Barros 07 de Dezembro de 2024
Polícia Civil cumpriu mandado de busca e apreensão no gabinete do prefeito

Segurança

Prefeito eleito de Baixio e empresários estão foragidos após operação em Pindoretama

Operação 'Vectura Fraus' investiga um suposto esquema de superfaturamento de contratos de locação de veículos

Redação 06 de Dezembro de 2024
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Baixio?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Baixio?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
A Operação Continere cumpriu 46 ordens judiciais contra a facção criminosa paraibana, no Ceará e na Paraíba

Segurança

Nova Okaida: a facção da Paraíba que ingressou no Ceará com fotos de Bin Laden e ameaças ao PCC

O Ministério Público do Ceará denunciou 22 integrantes da facção, que viraram réus na Justiça Estadual com o recebimento da denúncia

Messias Borges 19 de Julho de 2024
