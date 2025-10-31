O envio de recursos federais a municípios está no centro das investigações da Polícia Federal
As informações foram citadas na decisão do ministro Gilmar Mendes que autorizou a operação Underhand nesta terça (8)
Júnior Mano é pré-candidato ao Senado e tem sido defendido para o cargo por vários prefeitos
Interlocutores autorizavam a destinação de emendas parlamentares, inclusive de terceiros, para prefeituras previamente cooptadas, mediante "pedágio" de 12% sobre o valor total
Um grupo de eleitores que comemorava a vitória do seu candidato teria arremessado pedras e garrafas contra os militares, como retaliação a uma abordagem policial
Em Choró e Baixio, os candidatos eleitos para o comando da Prefeitura estão com mandados de prisão em aberto
Operação 'Vectura Fraus' investiga um suposto esquema de superfaturamento de contratos de locação de veículos
Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos
Veja resultado da votação
O Ministério Público do Ceará denunciou 22 integrantes da facção, que viraram réus na Justiça Estadual com o recebimento da denúncia