Imagem do ônibus destruído

Segurança

Duas universitárias morrem em acidente de ônibus na cidade de Marco, no CE

Alessamia Menezes e Eduarda Rocha estariam nas poltronas da frente e morreram na hora, ficando presas nas ferragens

Bergson Araujo Costa 15 de Agosto de 2025
Foto de ambulância envolvida em acidente com caminhão em Itapipoca

Ceará

Mãe e filha estão entre os mortos em acidente entre ambulância e caminhão em Itapipoca

A terceira mulher morta no acidente é esposa de um dos sobreviventes. A colisão ocorreu na madrugada desta

Redação 05 de Junho de 2025
Polícia Militar realizou a prisão do suspeito em flagrante

Segurança

Homem é preso por matar idoso de 76 anos a facadas no Interior do Ceará, em tentativa de roubo

Suspeito foi encontrado escondido no quintal de uma casa, após a Polícia ouvir latidos de cachorro

Redação 12 de Janeiro de 2025
Fotos de Samara Marinho e Brena Silva

PontoPoder

Eleições 2024: quem são as vereadoras mais novas eleitas no Ceará, aos 18 anos de idade

Candidatas e candidatos podem concorrer ao cargo desde que tenham completado a idade na data do pedido de registro da candidatura

Nícolas Paulino 17 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Marco?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Marco?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
acidente de trânsito envolvendo Ilo Neto, filho do deputado Agenor Neto

Ceará

Filho do deputado Agenor Neto sofre acidente de trânsito no Interior do Ceará

As vítimas sofreram pequenas escoriações pelo corpo

Redação 26 de Outubro de 2023
Montagem de fotos em preto e branco dos irmãos que morreram afogados em Marco

Ceará

Irmãos são encontrados mortos após banho em canal de irrigação, em Marco

Os irmãos moravam em Amontada, mas o caso está sendo investigado pela Delegacia Municipal de Marco

Redação 05 de Junho de 2023

Ceará

Peixes morrem em canal do Perímetro Irrigado Baixo Acaraú

De acordo com nota técnica da gerência do perímetro do Baixo Acaraú, a morte dos peixes foi ocasionada pela baixa oxigenação das águas

Redação 15 de Abril de 2023
Criança que morreu afogada em Marco no dia 28 de janeiro de 2023

Ceará

Garoto de 4 anos morre afogado em Marco, no Interior do Ceará

A Polícia Civil investiga as circunstância do caso

Redação 30 de Janeiro de 2023
