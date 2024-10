Eleições 2024: quem são as vereadoras mais novas eleitas no Ceará, aos 18 anos de idade

Quando as urnas abrem após a votação no processo eleitoral, diversas surpresas podem surgir. Disputas acirradas e derrotas inesperadas são as mais comuns, mas algumas vitórias também chamam atenção: no início de outubro, duas mulheres de 18 anos foram eleitas vereadoras no Ceará. Elas serão, a partir de 2025, as parlamentares municipais mais jovens do Estado.

A reportagem confirmou as informações junto à base de dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Conforme a legislação eleitoral, para concorrer à função, basta que a candidata ou o candidato tenha 18 anos completos até a data do pedido de registro de candidatura.

Outros critérios indispensáveis incluem ser filiado a um partido político, ter nacionalidade brasileira, ser alfabetizado e estar em pleno exercício dos direitos políticos, ou seja, ter título de eleitor e estar em dia com a Justiça Eleitoral.

Veja também PontoPoder No Ceará, 32 cidades elegeram apenas uma vereadora; 6 das 184 câmaras têm mais mulheres que homens PontoPoder Veja o desempenho de André Fernandes e Evandro Leitão nas zonas eleitorais de Fortaleza no 1º turno

Preenchendo todos os requisitos, Samara Marinho (PT) recebeu 712 votos e foi eleita para uma das nove vagas da Câmara Municipal de Poranga, cidade do Sertão de Crateús.

“Meu interesse pela política surgiu pelos papéis fundamentais dos meus pais, por sonhos de transformar a vida das pessoas”, afirma ela, que tinha maior contato com a população da cidade ao acompanhar a família em eventos relacionados a datas comemorativas.

A carteira de bandeiras de luta é extensa: Samara pensa que saúde é prioridade, mas não se pode relegar educação, agricultura familiar, segurança, esporte e inclusão social ao segundo plano.

“No decorrer dos dias e observando as maiores dificuldades, buscarei ajuda em prol do bem-estar do povo e do desenvolvimento do município poranguense”, articula.

Com 745 votos, Ana Brena Silva, ou “Brena do Bedeu” (PT), foi eleita vereadora de Marco, no Litoral Norte. “Bedeu” é apelido do pai, Antônio Benedito Ferreira, de quem puxou o interesse pela política. “Ele já foi candidato uma vez e me incentivou muito, estava sempre ali me orientando e me dando força”, explica.

A exemplo de Samara, ela pretende atuar em diversas linhas na Câmara da cidade, que tem 11 cadeiras. “Os projetos que defendo é em prol da saúde, educação e também para buscarmos mais suporte para as grandes demandas de crianças diagnosticadas com autismo”, relata.

Idade não é obstáculo

O Diário do Nordeste questionou às duas vereadoras eleitas - ambas nascidas em março de 2006 - como elas pretendem rebater as críticas de quem as considera muito jovens para o cargo.

Brena corrige: já recebeu muitas, não apenas por ser muito nova, mas por “ser humilde, do interior”. “Muitos desacreditaram, mas minha resposta é que vou mostrar trabalho e representar nossas comunidades da forma correta”, garante.

Samara complementa: responderá com maturidade, sem revidar, “pois só absorvo o que vier para fortalecer na minha caminhada”. “Estou encorajada por Deus, minha família e todos que me apoiam nesta conquista, honrando e mostrando a força da juventude na política”, argumenta.

Jovens eleitos

Segundo a base de dados do TSE, os municípios cearenses ainda elegeram mais seis vereadores de 19 anos e dois de 20 anos. Veja abaixo:

19 anos

Antonio Caíque Costa Maia (Ereré) - 314 votos

Donizete Lourenço Fontenele Filho, o “Dony Fontenele” (Moraújo) - 651 votos

José Airton Mendes de Souza Neto (Mulungu) - 447 votos

Cauã Victor Raulino de Sousa, o “Cauã do Batata” (Capistrano) - 758 votos

José Henrique Lima Rodrigues, o “José Peixe” (Quiterianópolis) - 977 votos

Wesley Snipes Sousa Lima, o “Wesley do Manga” (Camocim) - 1.625 votos

20 anos

Natália Maria Magalhães de Abreu, a “Natália do Mão Calejada” (Pacujá) - 300 votos

Joaquim Gabriel Bezerra Frutuoso (Várzea Alegre) - 1.280 votos

Outros 38 eleitos têm de 21 a 24 anos, e mais 115 têm entre 25 e 29 anos. Em Fortaleza, a mais jovem vereadora eleita foi Bella Carmelo (PL), aos 23 anos.

Idosos eleitos

Na outra ponta, o levantamento do TSE mostra que o vereador mais velho eleito em 2024, no Ceará, foi Francisco Diógenes Peixoto, o “Mixico”, em Limoeiro do Norte. Prestes a completar 80 anos, em dezembro, ele recebeu 1.041 votos na cidade.

Outros cinco vereadores cearenses têm entre 75 e 79 anos de idade. São eles: