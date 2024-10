Veja o desempenho de André Fernandes e Evandro Leitão nas zonas eleitorais de Fortaleza no 1º turno

André Fernandes, do PL, e Evandro Leitão, do PT, irão disputar o 2º turno da eleição para a Prefeitura de Fortaleza, no dia 27 de outubro. O candidato do PL conseguiu 562.305 votos (40,20%) enquanto o petista somou 480.174 votos (34,33%). A vantagem com a qual André chegou à segunda etapa da disputa aparece também na votação que ele e Evandro tiveram nas zonas eleitorais da Capital.

Das 17 regiões eleitorais da cidade, o postulante do PL venceu em 14 e o do PT em três. André teve mais apoio na zona que inclui a Regional 2, por exemplo, onde estão os bairros de alto Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), como Aldeota e Meireles. Ele também levou vantagem sobre o petista em zonas eleitorais que incluem os bairros no outro extremo do nível de IDH, como o Parque Presidente Vargas, Canindezinho e Conjunto Palmeiras.

André Fernandes

Legenda: André Fernandes obteve 562,3 mil votos, o equivalente a 40,2% Foto: Davi Rocha

O político do PL teve o seu melhor desempenho na zona eleitoral 116, que engloba os bairros Granja Portugal, Bonsucesso, Bom Jardim e Granja Lisboa. Na região, ele recebeu 44% dos votos.

Já o pior desempenho de André Fernandes foi na zona eleitoral 113, que abrange os bairros Parquelândia, Parque Araxá, Montese, Bom Futuro, Jardim América, Gentilândia, Benfica e Damas, por exemplo. Nessa região, ele teve 33,37% dos votos.

Evandro Leitão

Legenda: Evandro Leitão obteve 480,1 mil votos, o equivalente a 34,3% Foto: Kid Jr

A área é a mesma que Evandro Leitão teve o seu melhor desempenho. Em média, ele tirou 39,06% dos votos nesses bairros.

Por outro lado, o pior desempenho do petista foi na 95ª zona eleitoral, que engloba os bairros Cajazeiras, Barroso, Jangurussu, Conjunto Palmeiras e Pedras. São áreas que compõem a Regional 9 de Fortaleza. Nessa região, Evandro Leitão teve 31% dos votos.

José Sarto

Legenda: José Sarto obteve 164,4 mil votos, o equivalente a 11,7% Foto: Kid Jr

Terceiro lugar na disputa, com 164.402 dos votos, o equivalente a 11,75%, o atual prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), não conseguiu se reeleger — a primeira vez que isso ocorre na Cidade.

O político, não obteve maioria dos votos em nenhuma zona eleitoral. O melhor desempenho dele foi na 95ª — a mesma em que Evandro Leitão teve seu pior resultado nas urnas. Já na 85ª zona eleitoral, nos bairros Autran Nunes, Genibaú e Conjunto Ceará I e II, que correspondem a parte da regional 11, Sarto tirou apenas 8,9% dos votos.

Capitão Wagner

Legenda: Capitão Wagner obteve 159,4 mil votos, o equivalente a 11,4% Foto: Davi Rocha

Capitão Wagner (União Brasil), que terminou em quarto lugar na sua terceira disputa pela Prefeitura da Capital, o político teve melhor desempenho na zona 94, que integra os bairros Quintino Cunha, Jardim Guanabara, Antônio Bezerra e Padre Andrade. Nessa região, ele teve 15,23% dos votos.

Já o pior desempenho dele foi na 80ª zona eleitoral, que tem bairros como Aeroporto, Vila União e Fátima. Nessas áreas, ele teve 9,12% de apoio popular nas urnas.