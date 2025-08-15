Duas universitárias morrem em acidente de ônibus na cidade de Marco, no CE

As estudantes de Farmácia Alessamia Menezes e Eduarda Rocha morreram, na noite dessa quinta-feira (14), após um acidente envolvendo dois ônibus na BR-403, altura da cidade de Marco, no Interior do Ceará.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apura as circunstâncias do acidente. Os dois veículos são da mesma empresa e tinham saído da cidade de Sobral, ambos transportando estudantes, segundo informações da TV Verdes Mares.

O sentido era a cidade de Marcos, e se dirigiam ao centro do município quando o ônibus que vinha na frente parou para deixar uma universitária e o de trás tentou frear, mas não deu tempo, ainda de acordo com a apuração.

Alessamia Menezes e Eduarda Rocha estariam nas poltronas da frente e morreram na hora, ficando presas nas ferragens. Outras duas pessoas também ficaram feridas.

SOLIDARIEDADE

As duas eram estudantes do Centro Universitário Uninta de Sobral. Nas redes sociais, a instituição publicou uma nota de solidariedade:

É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento das estudantes do curso de Farmácia do Uninta Maria Eduarda Rocha Araújo, do 8º semestre, e Alessamia de Meneses Freitas, do 6º semestre.

Diante dessa dolorosa perda, o Uninta decreta luto de três dias e informa a suspensão das aulas do curso de Farmácia nesta sexta-feira (15).

Neste momento de imensa dor, nos unimos em solidariedade às famílias e amigos, desejando força e acolhimento para atravessarem essa difícil despedida.

A Prefeitura de Marco também lamentou a morte das jovens:

A Prefeitura Municipal de Marco manifesta seu profundo pesar pelo falecimento precoce das jovens Alessamia Menezes e Eduarda Rocha.

Neste momento de luto, expressamos nossas condolências e nos unimos em solidariedade aos familiares e amigos, pedindo a Deus que conforte seus corações.