Homem é preso suspeito de matar mulher que supostamente devia dinheiro a facção em Juazeiro do Norte

Um homem de 19 anos foi preso suspeito de matar uma mulher que supostamente devia dinheiro a uma facção criminosa em Juazeiro do Norte, na região do Cariri, no Ceará. O suspeito foi capturado na tarde de quarta-feira (13), após investigação conduzida pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).

A vítima, uma mulher de 35 anos com antecedentes criminais por tráfico de drogas, foi morta em 1º de fevereiro deste ano, no mesmo município. Ela foi atingida por disparos de arma de fogo no bairro Tiradentes e morreu no local.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), a motivação do homicídio estava relacionada a uma dívida de drogas.

Além disso, outro suspeito de envolvimento na ação criminosa foi encontrado morto na localidade de Serra do Maracujá, em Barbalha (AIS 19), em março. O homem, de 19 anos, "foi reconhecido como um dos executores, porém houve pedido de extinção da punibilidade devido à sua morte", detalhou a SSPDS, em nota.

Veja também Segurança Corpo de mulher é encontrado carbonizado no Eusébio; família suspeita que seja idosa desaparecida Segurança Engenheiro é preso por 'engano' no Ceará ao ser confundido com membro de facção, alega Defensoria

Prisão preventiva

O suspeito preso na quarta possuía um mandado de prisão preventiva expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro do Norte.

Assim, após investigações, equipes da 1ª Delegacia de Polícia Civil do município realizaram a captura do homem no bairro Triângulo.

Ele foi encaminhado à delegacia, onde a ordem judicial foi cumprida. O suspeito foi colocado à disposição da Justiça.