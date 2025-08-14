Diário do Nordeste
Homem é preso suspeito de matar mulher que supostamente devia dinheiro a facção em Juazeiro do Norte

Vítima tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas e foi morta em fevereiro deste ano

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 19:36)
Segurança
Imagem de um policial fardado, sem mostrar o rosto, usada em matéria onde um homem foi preso por matar mulher que supostamente devia dinheiro a facção criminosa
Legenda: Investigação foi conduzida por agentes da Polícia Civil do Ceará
Foto: Divulgação/Polícia Civil do Ceará

Um homem de 19 anos foi preso suspeito de matar uma mulher que supostamente devia dinheiro a uma facção criminosa em Juazeiro do Norte, na região do Cariri, no Ceará. O suspeito foi capturado na tarde de quarta-feira (13), após investigação conduzida pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).

A vítima, uma mulher de 35 anos com antecedentes criminais por tráfico de drogas, foi morta em 1º de fevereiro deste ano, no mesmo município. Ela foi atingida por disparos de arma de fogo no bairro Tiradentes e morreu no local.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), a motivação do homicídio estava relacionada a uma dívida de drogas.

Além disso, outro suspeito de envolvimento na ação criminosa foi encontrado morto na localidade de Serra do Maracujá, em Barbalha (AIS 19), em março. O homem, de 19 anos, "foi reconhecido como um dos executores, porém houve pedido de extinção da punibilidade devido à sua morte", detalhou a SSPDS, em nota.

Prisão preventiva

O suspeito preso na quarta possuía um mandado de prisão preventiva expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro do Norte.

Assim, após investigações, equipes da 1ª Delegacia de Polícia Civil do município realizaram a captura do homem no bairro Triângulo.

Ele foi encaminhado à delegacia, onde a ordem judicial foi cumprida. O suspeito foi colocado à disposição da Justiça.

 

