Corpo de mulher é encontrado carbonizado no Eusébio; família suspeita que seja idosa desaparecida

O corpo de uma mulher foi encontrado carbonizado, dentro de um saco plástico, em uma região de mata, no Município do Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na última quarta-feira (13). A família de uma idosa desaparecida suspeita que ela seja a vítima.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) confirmou que "a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga as circunstâncias de uma ocorrência de achado de cadáver, registrada nessa quarta-feira (13), no município do Eusébio - Área Integrada de Segurança 13 (AIS 13) da Região Metropolitana de Fortaleza".

Segundo a SSPDS, um corpo do sexo feminino, ainda não identificado formalmente, foi localizado na região. A Polícia Civil espera os resultados de exames periciais para confirmar a identidade da vítima.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também atenderam a ocorrência. A Delegacia de Polícia Civil de Eusébio realiza diligências com o objetivo de elucidar o caso." Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará Em nota

A reportagem apurou que familiares de Maria Alice Torres Guimarães, de 78 anos, procuraram a Polícia Civil para informar que suspeitam que o corpo seja da idosa, que desapareceu no Eusébio no último sábado (9).

A fotografia de Maria Alice foi publicada no perfil da Delegacia de Desaparecidos, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), na rede social Instagram, no último domingo (10).

