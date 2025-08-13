Homem é preso por incendiar casa de enfermeira no Passaré, em Fortaleza

Um homem de 41 anos foi preso nesta quarta-feira (13), após incendiar a casa da ex-companheira, uma enfermeira de 45 anos. O crime ocorreu na madrugada da terça-feira (12), no bairro Passaré, em Fortaleza.

Já a prisão do suspeito foi realizada no município de Horizonte, Região Metropolitana. Conforme a investigação policial, o homem estava inconformado com o fim do relacionamento.

No dia do incêndio, uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) foi acionada e debelou o incêndio. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

Polícia investiga histórico de violência

O homem, que já possui antecedentes por ameaça e lesão corporal no contexto da violência doméstica, foi conduzido à delegacia na terça.

Na unidade policial, ele foi autuado pelos crimes de perseguição, ameaça, injúria e incêndio. Ele foi colocado à disposição da Justiça.

As investigações continuam, pois há indícios de que o suspeito já tenha praticado o mesmo crime contra outras três ex-companheiras.