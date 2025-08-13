Diário do Nordeste
Paciente agride técnico de enfermagem e acaba imobilizado em hospital do Interior do CE; veja vídeo

Caso aconteceu em uma unidade de saúde do Crato

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 13:09)
Segurança
Agressão a técnico de enfermagem
Legenda: Técnico de enfermagem imobiliza paciente após ser agredido durante atendimento no Crato
Foto: Arquivo Pessoal

Um paciente agrediu um técnico de enfermagem no Hospital e Maternidade São Francisco de Assis, no Crato, Interior do Ceará, e precisou ser imobilizado pelo profissional. O caso aconteceu no último sábado (9) e foi registrado em vídeo por outros pacientes em atendimento na unidade de saúde. 

As imagens mostram o homem, que estava recebendo medicação injetável, discutindo com o técnico. O profissional chega a pedir "respeito", quando o homem se exalta e avança sobre ele. 

Durante a luta corporal, o técnico em enfermagem conseguiu conter e imobilizar o paciente no chão até a chegada de outro funcionário.

O que diz o hospital?

Em nota, o Hospital e Maternidade São Francisco de Assis informou que o paciente deu entrada na unidade com queixa de dor abdominal intensa e, após ter sido avaliado pelo cirurgião geral, foi submetido a uma medicação. 

Logo no início da aplicação, conforme a unidade de saúde, o paciente continuou se queixando de dor persistente, e foi orientado a aguardar o efeito da medicação. Também foi informado que, caso o incômodo não cessasse, o médico seria acionado para nova avaliação. 

"Nesse momento, ele passou a apresentar reação violenta, agredindo verbalmente a equipe que o atendia com palavras de baixo calão, além de tentar danificar os equipamentos da Sala de Medicação", disse o hospital. 

"O paciente, então, agrediu fisicamente o colaborador que, para se defender, assim como para impedir que os demais pacientes que se encontravam no local também se tornassem vítimas, conteve o paciente no chão", acrescentou o comunicado. 

Técnico registrou BO

Ainda conforme o hospital, o paciente fugiu do local após a confusão, e o profissional registrou boletim de ocorrência na delegacia. 

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) informou que o caso é investigado na Delegacia Regional do Crato, mas ressalta a importância da vítima comparecer no local para repassar mais informações sobre o fato. 

 

 

