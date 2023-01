Garoto de 4 anos morre afogado em Marco, no Interior do Ceará

Uma criança de 4 anos morreu afogada, no sábado (28), em Marco, a cerca de 230 km de Fortaleza. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do caso.

Após o incidente, o garoto chegou a ser socorrido para unidade hospitalar, localizada no município do Vale do Acaraú, mas não resistiu e faleceu.

Segundo a Polícia Civil, agentes da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) recolheram o corpo da vítima e colheram indícios que subsidiarão as investigações.

Um Boletim de Ocorrência sobre o caso foi registrado e ele está a cargo da Delegacia Municipal de Marco, unidade da Polícia Civil responsável pela área.

