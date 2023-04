Peixes morrem em canal do Perímetro Irrigado Baixo Acaraú

Milhares de peixes morreram no canal principal Perímetro Irrigado Baixo Acaraú, no município de Marco. Entre as espécies, estão tilápias, curimatãs, traíras e tucunarés.

A morte dos peixes está relacionada à baixa oxigenação das águas, decorrente do acúmulo de matéria orgânica carregada pelas chuvas, de acordo com nota técnica da gerência do perímetro do Baixo Acaraú.

O documento destaca que o volume de matéria orgânica ocasiona a fermentação do material depositado e pelo processo natural de degradação biológica, consome o oxigênio dissolvido da água, causando a morte excessiva de peixes.

"Essa água do rio é bombeada diariamente para os canais, no entanto, durante o período chuvoso, o bombeamento praticamente não ocorre. O problema só aparece no canal principal, no trecho entre a adutora principal e o vertedouro bico de pato, haja vista não haver queda de do fluxo de água nesse trecho", destaca a nota.

O Diário do Nordeste entrou em contato com a Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) e aguarda retorno.

Agrotóxicos

Nas redes sociais, moradores da região relacionaram o caso ao uso de agrotóxicos nas plantações no entorno da irrigação.

Conforme a nota da gerência do perímetro, qualquer informação de que esse incidente é proveniente de agrotóxicos nas águas do canal, é "totalmente improcedente".

"Quanto à análise da qualidade da água dos canais, essas análises foram feitas recentemente e acusava exatamente a baixa DBO, que foi agravada pelo excedente de matéria orgânica, carreada para o rio", justifica.