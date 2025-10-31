Diário do Nordeste
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Umari?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Umari?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
CNH

Ceará

Programa CNH Popular atende em mais 12 municípios; veja calendário

Atendimento acontece de 7 a 13 de abril para inscritos no programa

Redação 06 de Abril de 2022

Região

Saiba quais são as duas únicas cidades cearenses que não tiveram morte por Covid-19 em 2021

98,92% municípios cearenses tiveram pelo menos uma morte ao longo dos quatro primeiros meses deste ano.

André Costa 04 de Maio de 2021
Granjeiro (foto). São João do Jaguaribe, Senador Sá e Umari são as quatro cidades cearenses que ainda não registraram óbitos por Covid-19 em 2021 no Ceará

Região

Apenas 4 cidades cearenses não registraram óbito por Covid-19 em 2021; veja lista

Gestores avaliam que uma soma de fatores é responsável pela ausência de mortes neste ano. Dentre os quais, estão ampliação da testagem, fiscalização e engajamento da população

André Costa 30 de Março de 2021

Segurança

Assaltantes pedem água, invadem residência e roubam R$ 3 mil em imóvel no município de Umari

A dupla chegou ao local em uma motocicleta se passando por crediaristas

Redação 12 de Dezembro de 2020

Metro

Eusébio lidera o ranking de cidades com melhor Índice de Desenvolvimento do Ceará

O IDM ajuda a mapear as áreas que precisam de maior investimento público

Redação 05 de Setembro de 2019