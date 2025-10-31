Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos
Veja resultado da votação
Atendimento acontece de 7 a 13 de abril para inscritos no programa
98,92% municípios cearenses tiveram pelo menos uma morte ao longo dos quatro primeiros meses deste ano.
Gestores avaliam que uma soma de fatores é responsável pela ausência de mortes neste ano. Dentre os quais, estão ampliação da testagem, fiscalização e engajamento da população
A dupla chegou ao local em uma motocicleta se passando por crediaristas
O IDM ajuda a mapear as áreas que precisam de maior investimento público