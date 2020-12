Assaltantes pedem água, invadem residência e roubam R$ 3 mil em imóvel no município de Umari

Moradores de uma residência foram feitos reféns por dois homens armados que invadiram o imóvel para realizar roubos sítio Cajazeirinhas, na zona rural do município de Umari, no interior do Ceará. A ação criminosa aconteceu nesta sexta-feira (11). Ninguém foi preso.

A dupla chegou ao local em uma motocicleta se passando por crediaristas. Logo em seguida, eles pediram água para beber e invadiram a casa anunciando o assalto, segundo a Polícia Militar.

As vítimas foram trancadas em um banheiro da residência enquanto os criminosos reviravam a casa à procura de dinheiro. A dupla fugiu do local roubando uma quantia de R$ 3 mil. A PM faz buscas para capturar os suspeitos do crime.

