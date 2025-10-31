Diário do Nordeste
Foto que contém a Igreja Matriz de Miraíma

Negócios

Miraíma tem a população mais "pobre" do Ceará; confira os indicadores de 20 cidades

Cidade no Vale do Curu tem rendimento mensal abaixo do salário mínimo

Luciano Rodrigues 28 de Julho de 2025
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em General Sampaio?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em General Sampaio?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
A denúncia foi assinada pelo promotor de Justiça Jairo Pereira Pequeno Neto e enviada ao Poder Judiciário na última terça-feira (28)

Segurança

Ex-vice-prefeito de General Sampaio é acusado de ocultar mais de R$ 1 milhão em conta de motorista

Dinheiro seria proveniente de propina paga por empresas que prestavam serviços ao Município, segundo a denúncia

Messias Borges 29 de Junho de 2022
CNH

Ceará

Programa CNH Popular atende em mais 12 municípios; veja calendário

Atendimento acontece de 7 a 13 de abril para inscritos no programa

Redação 06 de Abril de 2022

Região

Saiba qual é a única cidade do Ceará que não registra novos casos de Covid há dois meses

O último registro de infecção pela Covid-19 no município foi em 6 de julho deste ano e há 3 meses todos os leitos de enfermaria estão desocupados

André Costa 13 de Setembro de 2021
Sede do Ministério Público do Estado do Ceará

PontoPoder

Ex-vice-prefeito de General Sampaio é preso por suspeita de desviar mais de R$ 1 milhão

O ex-motorista do ex-político também foi preso em operação do MPCE

Redação 30 de Junho de 2021
Oxigênio

Região

Secretária de Saúde é afastada por suspeita de comprar oxigênio adulterado em General Sampaio

Após o fornecedor do produto adulterado ser preso, ela ainda estaria em busca de novos que fizessem a violação

Redação 17 de Março de 2021

Região

Baixa umidade atinge 139 cidades do Ceará, alerta Inmet; veja lista

O aviso de 'grau de severidade' é para outras 65 cidades; há 'potencial perigo' em outros 74 municípios

Redação 21 de Outubro de 2020

Segurança

Operação cumpre 20 mandados contra grupo envolvido com tráfico de drogas e facções criminosas

Quadrilha ainda é suspeita de participar de homicídios, roubos, corrupção de adolescentes e crimes de violência. Agentes apreenderam dinheiro e drogas

Redação 17 de Julho de 2020
