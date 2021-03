Secretária de Saúde é afastada por suspeita de comprar oxigênio adulterado em General Sampaio

A secretária municipal de saúde de General Sampaio (a 124 km da Capital), Maria Cordeiro Moreira, foi afastada do cargo após suposto envolvimento no esquema de adulteração de oxigênio medicinal que seria distribuído para atender pacientes com Covid-19 em hospitais da região do Vale do Curu.

A decisão foi proferida, nesta quarta-feira (17), pelo promotor de Justiça Jairo Pequeno Neto, da Vara Única de Pentecoste, após denúncia do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE).

Na última sexta-feira (12), um empresário do município de Pentecoste foi preso em flagrante por reenvasar parte do oxigênio hospitalar para um recipiente menor e comercializar em cilindro maior. A adulteração ocorria em uma oficina mecânica.

O responsável pelo estabelecimento delatou que a secretária tinha conhecimento da irregularidade. Mesmo assim, segundo o acusado, ela o pressionava para realizar a alteração, alegando urgência no procedimento em razão do transporte de pacientes.

O procedimento era executado sem autorização de órgão competente, em um ambiente insalubre, desprovido de estrutura sanitária e operacional, gerando risco de contaminação dos cilindros que, depois de violados, eram transportados por uma ambulância ao município de General Sampaio.

O acusado apresentou provas de que as vendas de oxigênio feitas em sua oficina para a cidade ocorreram de maneira ilegal no ano de 2021, sem o devido processo de dispensa de licitação, formulação de contrato ou cotação de preço.

Ainda segundo o MPCE, a investigação apurou que a secretária, após a prisão do empresário, teria procurado outro estabelecimento para realizar a mesma conduta ilícita de alteração de oxigênio.

O Diário do Nordeste não conseguiu contato com a secretária e a prefeitura de General Sampaio até a publicação desta matéria, mas enviou dois e-mails, solicitando um posicionamento sobre o caso, e aguarda retorno