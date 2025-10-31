Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

As fotos mostram a imagem de Antônia Ione Rodrigues da Silva, morta a tiros e facadas em Saboeiro, e a Delegacia Regional de Iguatu, que começou a investigação do caso.

Segurança

Cozinheira morta por ter se recusado a envenenar PMs foi ameaçada por facção dias antes do crime

Dois suspeitos foram presos em flagrante

Messias Borges 19 de Outubro de 2025
A foto mostra materiais apreendidos na investigação da morte de uma mulher em Saboeiro, no Ceará. Foram apreendidos um facão, um celular e uma calça jeans.

Segurança

Ex-cozinheira da PMCE teria sido morta a mando de facção por ser 'amiga da Polícia'

Suspeitos ordenaram que a vítima envenenasse a comida de PMs, mas ela teria rejeitado cometer o crime

Messias Borges 19 de Outubro de 2025
Colagem de fotos da vítima e da delegacia de Iguatu.

Segurança

Ex-cozinheira da PMCE é morta a tiros dentro de casa, no Interior do Ceará

Bira, como era conhecida Iane Rodrigues, não exercia o cargo desde dezembro do ano passado

Bergson Araujo Costa 18 de Outubro de 2025
Esferas coloridas de loteria com números, dentro de um globo transparente de sorteio.

PontoPoder

'Bet municipal': ao menos 12 prefeituras do Ceará criam loterias próprias em meio à incerteza no STF

O Supremo analisa mais uma ADPF que questiona a legalidade e constitucionalidade das loterias municipais

Ingrid Campos 08 de Setembro de 2025
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Saboeiro?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Saboeiro?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
Imagem mostra passagem de meteoro em Pena Forte, Ceará, em 2 de outubro de 2023. Meteoro ilumina céu de municípios do Ceará e outro dois estados do Nordeste; veja vídeo

Ceará

Meteoro ilumina céu de municípios do Ceará e outros dois estados do Nordeste; veja vídeo

Fenômeno brilhante, conhecido popularmente como "estrela cadente", pôde ser avistado nas cidades da região Centro Sul cearense

Carol Melo 05 de Outubro de 2023
Plenário da Câmara de Saboeiro

PontoPoder

Justiça determina redução do número de vereadores da Câmara Municipal de Saboeiro

Decisão atende a pedido do Ministério Público do Estado do Ceará, que ingressou com uma ação civil pública

Bruno Leite 29 de Setembro de 2023
Câmara Municipal de Aquiraz

PontoPoder

Censo 2022: mudança na população altera total de vagas nas Câmaras Municipais de 14 cidades no Ceará

Seis municípios devem perder vagas de vereador enquanto outros oito devem ganhar mais assentos nos Parlamentos Municipais

Alessandra Castro 11 de Julho de 2023
CNH

Ceará

Programa CNH Popular atende em mais 12 municípios; veja calendário

Atendimento acontece de 7 a 13 de abril para inscritos no programa

Redação 06 de Abril de 2022
