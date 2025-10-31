Dois suspeitos foram presos em flagrante
Suspeitos ordenaram que a vítima envenenasse a comida de PMs, mas ela teria rejeitado cometer o crime
Bira, como era conhecida Iane Rodrigues, não exercia o cargo desde dezembro do ano passado
O Supremo analisa mais uma ADPF que questiona a legalidade e constitucionalidade das loterias municipais
Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos
Veja resultado da votação
Fenômeno brilhante, conhecido popularmente como "estrela cadente", pôde ser avistado nas cidades da região Centro Sul cearense
Decisão atende a pedido do Ministério Público do Estado do Ceará, que ingressou com uma ação civil pública
Seis municípios devem perder vagas de vereador enquanto outros oito devem ganhar mais assentos nos Parlamentos Municipais
Atendimento acontece de 7 a 13 de abril para inscritos no programa