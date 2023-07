Seleção para Sargentos da Aeronáutica com 225 vagas abre inscrições; confira critérios

Estão abertas as inscrições do Curso de Formação de Sargentos da Aeronáutica, para o segundo semestre de 2024, desta segunda-feira (10) até as 15h do dia 28 de julho. São 225 vagas para brasileiros de ambos os sexos, com reserva de 20% das vagas para candidatos negros. A taxa de inscrição custa R$ 80.

Os candidatos podem solicitar a isenção do pagamento da taxa durante o mesmo período de inscrição. Para participar da seleção, os candidatos devem preencher os dados nos sites do Comando da Aeronáutica (Comaer) e da Escola de Especialistas de Aeronáutica (Eear).

Para a matrícula, é preciso ter entre 17 e 24 anos (até 31 de dezembro do ano da matrícula no curso) e ensino médio completo.

O concurso exige aos candidatos que não tenham filhos ou dependentes, não sejam casados ou tenham constituído união estável. Também é necessário estar em dia com as obrigações eleitorais.

As vagas estão distribuídas assim:

BCO - Comunicações: 24

BMA – Mecânica de Aeronaves: 30

BMB – Material Bélico: 09

BFT – Fotointeligência: 08

BEI – Eletricidade e Instrumentos: 06

BEP – Estrutura e Pintura: 10

BMT – Meteorologia: 18

BSP – Suprimento Técnico: 14

SAI – Informações Aeronáuticas: 12

SEM – Eletromecânica: 12

SGS - Guarda e Segurança: 20

SBO – Bombeiro: 05

SCF - Cartografia: 02

SDE – Desenho: 03

SML - Metalurgia: 02

BCT - Controle de Tráfego Aéreo: 50

Os candidatos farão provas escritas de Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Matemática e Física, programadas para o dia 19 de novembro.

As aplicações acontecem nas cidades de: Belém (Pará), Recife (Pernambuco), Natal (Rio Grande do Norte), Rio de Janeiro (Rio de Janeiro), Lagoa Santa/Belo Horizonte (Minas Gerais), São Paulo e São José dos Campos (São Paulo).

Outros pontos de aplicação são: Campo Grande (Mato Grosso), Canoas e Santa Maria (Rio Grande do Sul), Curitiba (Paraná), Brasília (Distrito Federal), Manaus (Amapá), Porto Velho (Rondônia) e Boa Vista (Roraima).

Além das provas, serão feitos testes de condicionamento físico e psicológico. Os aprovados farão um curso no regime de internato militar em Guaratinguetá (SP), com duração aproximada de dois anos, que abrange instruções nos Campos Geral, Militar e Técnico Especializado.

Os estudantes, após a conclusão, serão promovidos à graduação de Terceiro-Sargento e distribuídos em uma das Organizações Militares do Comando da Aeronáutica (COMAER), localizadas em todo o território nacional, de acordo com a necessidade da Administração.