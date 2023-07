IBGE abre concurso para vagas temporárias com salários de até R$ 3,1 mil; veja como se inscrever

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu, nesta terça-feira (4), inscrições de concurso público para contratação de 7.548 vagas temporárias em todo o País. Destas, 369 são para o Ceará.

Cargos e salários

As oportunidades são para os cargos de Agente de Pesquisas e Mapeamento, com remuneração de R$ 1.387,50, e Supervisor de Coleta e Qualidade, com salário de R$ 3.100.

Conforme o edital, o aprovado ainda terá direito ao auxílio-alimentação no valor de R$ 658.

>> Edital completo: Agente de Pesquisas e Mapeamento

>> Edital completo: Supervisor de Coleta e Qualidade

Como se inscrever

Os interessados têm até o dia 19 de julho para confirmar a inscrição, exclusivamente pelo portal da banca IBFC, organizadora do certame. Será cobrada taxa de R$ 42,20.

A aplicação das provas objetivas será no dia 17 de setembro nos municípios onde há vagas disponíveis, e o resultado final está previsto para 23 de outubro.

A previsão de duração do contrato é de até um ano, podendo ser prorrogado por mais dois anos. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais, sendo oito horas diárias para ambas as funções.

Veja quadro de vagas para o Ceará:

Agente de Pesquisas e Mapeamento - 332

Aracati: 9

Baturité: 9

Canindé: 9

Crateús: 8

Crato: 9

Fortaleza: 168

Iguatu: 13

Itapagé: 10

Itapipoca: 9

Jaguaribe: 9

Juazeiro do Norte: 14

Limoeiro do Norte: 9

Maranguape: 15

Quixadá: 9

Sobral: 14

Tauá: 9

Tianguá: 9

Supervisor de Coleta e Qualidade - 37

Aracati: 1

Baturité: 1

Canindé: 1

Crateús: 1

Crato: 1

Fortaleza: 21

Iguatu: 1

Itapagé: 1

Itapipoca: 1

Jaguaribe: 1

Juazeiro do Norte: 1

Limoeiro do Norte: 1

Maranguape: 1

Quixadá: 1

Sobral: 1

Tauá: 1

Tianguá: 1