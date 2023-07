Funai abre processo seletivo para estágio em Fortaleza com remuneração de até R$ 787; veja detalhes

A Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) está com processo seletivo para estagiários com diversas vagas pelo País, incluindo Fortaleza. Segundo edital, as vagas serão preenchidas, assim como o cadastro de reserva, de acordo com a disponibilidade e são ofertadas para os níveis médio, técnico e superior.

As vagas, inclusive, terão remunerações diferenciadas. Para o nível superior, a remuneração é de R$ 787,98, enquanto para nível médio, a quantia será de R$ 486,05. Em ambos os casos, a jornada prevista é de 4h diárias e 20h semanais.

Além disso, o estagiário terá direito a auxílio-transporte mensal, conforme o trabalho a cada dia útil de estágio, no valor de R$10,00.

As inscrições podem ser feitas até o dia 28 de julho, com prova programada para ocorrer por meio virtual na plataforma do site da Universidade Patativa do Assaré. Nenhuma taxa será cobrada.

Com atuação na coordenação Regional Nordeste II, as vagas de Fortaleza serão disponibilizadas para as áreas de Administração, Direito, Gestão Ambiental e Secretariado Executivo.

Prova objetiva

Ao todo, 30 questões de múltipla escolha estarão dispostas na prova online. O edital, que divulgou cada detalhe da seleção, também pontua como cada área de conhecimento será inclusa.

Tanto no nível médio e técnico como no nível superior, serão 10 questões de Língua Portuguesa, mais 10 de Conhecimentos Gerais como Informática e Atualidade, além de mais 10 de conhecimentos específicos, com questões sobre indígenas no Brasil, comportamento no trabalho e relacionamento interpessoal.

Entre as exigências para participar da seleção, é necessário ter 16 anos, disponibilidade para estagiar por seis meses, estar matriculado e frequentando os cursos de nível médio ou superior em instituição reconhecida pelo Ministério da Educação, entre outras especificadas no edital.

O estágio não cria nenhum vínculo empregatício, conforme pontua a Funai, e 10% das vagas vão para Pessoas com Deficiência (PCD) e outros 30% para pessoas que se declararem pretas ou pardas.

Veja abaixo os cursos que estão habilitados a participar em todo o Brasil:

Nível médio:

Ensino médio regular.

Nível técnico:

Técnico em informática;

Técnico em administração;

Técnico em contabilidade;

Técnico em meio ambiente;

Técnico em recursos humanos; e

Técnico em secretariado.

Nível superior:

Administração;

Análise de sistemas;

Agronomia;

Antropologia;

Arquitetura e Urbanismo;

Arquivologia;

Biblioteconomia;

Ciência da computação;

Ciências contábeis;

Ciências sociais ou sociologia;

Comunicação social;

Direito;

Engenharia ambiental;

Engenharia civil;

Engenharia da computação;

Engenharia florestal;

Etnodesenvolvimento;

Gestão pública;

Gestão ambiental;

História;

Jornalismo;

Museologia;

Psicologia;

Geografia;

Letras;

Secretariado executivo;

Serviço social;

Sistemas da informação; e

Tecnologia em geoprocessamento.