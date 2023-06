Sesc Ceará abre inscrições para formação gratuita no Ensino Médio para jovens e adultos

O Sesc Ceará está com 25 vagas abertas para a nova turma do Sesc EAD EJA, voltada para a formação de jovens e adultos de Fortaleza e Região Metropolitana no semestre 2023.2. O curso possui qualificação profissional em Produção Cultural.

Os interessados devem acessar o site do órgão até o dia 7 de julho. É preciso ter mais de 18 anos e ter concluído o Ensino Fundamental.

Veja os documentos necessários

RG e CPF ou CNH dentro do período de validade;

Certidão de nascimento ou casamento, Histórico Escolar e/ou certificado de conclusão do Ensino Fundamental;

Comprovante de residência atualizado;

1 foto 3x4.

Com duração de três meses e carga horária de 1.200 horas, as aulas são 80% virtuais e 20% presenciais e têm previsão de início em 14 de agosto. Os alunos terão encontros com o professor uma vez por semana.

Ao fim do curso, o aluno terá seu certificado de conclusão do Ensino Médio com qualificação em Produção Cultural.