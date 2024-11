Segundo dia de Enem 2024 terá provas de Matemática e Ciências da Natureza; veja horário e detalhes

Milhões de estudantes de todo o Brasil participam neste domingo (10) do segundo dia de aplicações das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024.

Hoje, os conteúdos se concentram nas áreas de Matemática e Ciências da Natureza (química, física e biologia). Serão 45 questões voltadas a cada uma das áreas, totalizando 90 questões no total.

Assim como no primeiro dia do Enem 2024 — que contou com redação e questões de linguagens e ciências humanas —, os portões abrem às 12 horas e fecham às 13 horas, com início da prova às 13h30.

Porém, diferentemente do primeiro dia, neste domingo a aplicação termina mais cedo. O candidato tem até 18h30 para realizar o exame.

Horários do segundo dia de provas do Enem 2024

Abertura dos portões: 12h

Fechamento dos portões: 13h

Início das provas: 13h30

Término das provas 2º dia: 18h30

Término das provas 2º dia para candidatos com tempo adicional: 19h30

Término das provas 2º dia para participantes da videoprova em Libras: 20h30

No Ceará, o segundo dia de Enem 2024 terá metrô e VLT com passagens gratuitas e abertas para todos. Já em Fortaleza, estudantes que apresentarem carteira de estudante terão gratuidade em ônibus.

É preciso que os candidatos levem ao Enem alguns itens obrigatórios, além de outros necessários para a prova:

RG ou documento oficial com foto (incluindo versões digitais, como e-Título, CNH Digital ou RG Digital; é preciso mostrar o aplicativo, capturas de tela não serão aceitas);

Canetas esferográficas transparentes com tinta na cor preta;

Cartão de confirmação de inscrição;

Lanches leves e água em garrafa transparente.

Vale lembrar, ainda, dos itens e comportamentos proibidos na aplicação do Enem: