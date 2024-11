Segundo dia do Enem 2024: pode levar mochila ou bolsa? Tire suas dúvidas

Muitos candidatos do Enem se questionam sobre as regras do dia de prova, incluindo sobre se é possível fazer o exame com mochilas ou bolsas ao chegar no local de aplicação. O segundo dia de Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será realizado neste domingo (10), com a prova de Matemática e Ciências da Natureza.

Segundo edital do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela organização do Enem, não há proibição a bolsas e mochilas. Portanto, os candidatos podem levar os itens aos locais de prova.

Itens obrigatórios

A bolsa ou mochila é opcional, mas o Inep estipula alguns itens que devem ser levados para a prova. Entre eles está o documento original e com foto, emitido por órgãos brasileiros. É com ele que o estudante será identificado pelos fiscais de prova.

Algumas versões digitais da documentação serão aceitas, como e-Título, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Digital e RG Digital. Também vale ressaltar que para preencher a prova é necessário utilizar caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente.

O que não pode levar para a prova?

Alguns itens não são permitidos em nenhum local de aplicação do Enem no Brasil. Confira abaixo:

Óculos escuros;

Relógio;

Tablets;

Calculadoras;

Agendas eletrônicas e/ou similares;

Pen drive;

Alarmes;

Chaves com alarme;

Fone de ouvido;

Lápis;

Lapiseiras;

Borrachas;

Réguas;

Corretivos;

Livros;

Manuais;

Impressos e anotações.

Os celulares podem ser levados, mas devem ser desligados e guardados em um envelope a ser lacrado e guardado na carteira.