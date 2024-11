Pode ir de short ou bermuda e chinelo para o Enem 2024? Entenda as regras

O segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) acontece neste domingo (10). Milhões de estudantes em todo o País responderão 90 questões de Matemática e Ciências da Natureza. Diante de uma prova tão esperada, é comum surgirem dúvidas sobre o que é permitido ou não no exame, inclusive, se há alguma restrição de roupas para realizar o Enem.

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que organiza o Enem, os participantes podem ir aos locais de aplicação com a vestimenta que preferir. Ou seja, não há proibições quanto ao calçado ou roupa.

Contudo, a instituição proíbe a entrada de certos itens que possam cobrir o rosto do candidato, como bonés, viseiras e toucas. As exceções previstas nas regras são para acessórios religiosos, como burcas, véus e quipás.

Itens obrigatórios

Além das opções de vestuário, o Inep também afirma que há alguns itens obrigatórios de serem apresentados pelos participantes no dia da prova: entre eles está o documento original e com foto, emitido por órgãos brasileiros. É com ele que o estudante será identificado pelos fiscais de prova

Algumas versões digitais da documentação serão aceitas, como e-Título, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Digital e RG Digital. Também vale ressaltar que para preencher a prova é necessário utilizar caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente.

O que não pode levar para a prova?

Além de acessórios que cubram o rosto dos participantes, o Inep formulou uma lista de outros objetos que são proibidos nos locais de aplicação do Enem. Confira:

Óculos escuros;

Relógio;

Tablets;

Calculadoras;

Agendas eletrônicas e/ou similares;

Pen drive;

Alarmes;

Chaves com alarme;

Fone de ouvido;

Lápis;

Lapiseiras;

Borrachas;

Réguas;

Corretivos;

Livros;

Manuais;

Impressos e anotações.

Itens como celulares e lanches, por exemplo, podem ser levados para a prova. O primeiro, no entanto, deve ser guardado logo após ser desligado, colocado em um envelope a ser lacrado e guardado embaixo da carteira.