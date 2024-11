Confira previsão do tempo no Ceará para o segundo dia do Enem 2024

O Ceará tem mais de 250 mil inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, que, neste domingo (10), devem participar do segundo dia de aplicação das provas do certame. Além de ficarem atentos aos horários e ao que cai nas avaliações, os candidatos devem conferir a previsão do tempo, que indica possibilidade de calor, de chuva e de umidade baixa na data.

No Interior do Estado, dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) apontam que a sensação térmica com a elevação da temperatura merece destaque. A previsão da instituição é que os valores máximos devem ficar entre 36 °C e 39 °C para o período da tarde nas macrorregiões da Jaguaribana, Cariri, Sertão Central e Inhamuns e Litoral Norte.

Outro ponto de atenção para os candidatos que realizam a prova na região interiorana cearense é a baixa umidade relativa do ar, já que a previsão é que ela varie entre 18% e 30%, no período da tarde, nas macrorregiões da Jaguaribana, Cariri e Sertão Central e Inhamuns.

Percentuais entre 20% e 30% são considerados potencialmente perigosos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e inspiram cuidados com a saúde, como:

Aumentar a ingestão de líquidos , mantendo-se hidratado;

, mantendo-se hidratado; Evitar desgaste físico nas horas mais secas;

nas horas mais secas; Evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

Nas demais áreas do Ceará, o valor da umidade relativa do ar deve ficar acima dos 30%, segundo a previsão da Funceme.

Para os participantes que moram na faixa litorânea do Estado, especificamente nos litorais de Fortaleza e do Pecém, há uma baixa probabilidade de chuva. Conforme a instituição cearense, na data, a possibilidade de aumento de nebulosidade pode causar precipitação fraca, isolada e passageira durante os períodos da madrugada e do início da manhã.

Em relação ao vento, a velocidade máxima deve ser em torno de 55 km/h em pontos isolados da região Oeste, principalmente na Serra da Ibiapaba.