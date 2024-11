Enem 2024: veja o que cai no segundo dia da prova

O segundo dia de aplicação de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024 acontece neste domingo (10) em todo o Brasil. Nesta etapa, os candidatos têm 5 horas para responder questões objetivas sobre química, física, biologia e matemática.

E o que caí no Enem neste dia? O edital detalha que os participantes respondem uma maratona de 90 perguntas de múltipla escolha, sendo metade delas sobre Matemática e a outra de Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

Abaixo, o Diário do Nordeste detalha quais os conteúdos do segundo dia do Enem.

Ciências da Natureza e suas Tecnologias: Química, Física e Biologia

Química, Física e Biologia Matemática e suas Tecnologias: Matemática

O Enem é realizado em todas as unidades federativas. Ao todo, os candidatos respondem 180 questões, divididas em 4 áreas do conhecimento, mais a prova de redação. Cerca de 4,3 milhões de pessoas confirmaram a inscrição em 2024.

Fique atento

No dia da prova, os candidatos precisam apresentar a via original de documento oficial de identificação com foto para a realização das provas. Pode ser RG, CNH, carteira de trabalho, passaporte e até documentos digitais com foto (como e-Título), por exemplo.

Além disso, é preciso utilizar caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente.

As provas são realizadas simultaneamente em todos os estados, e no Distrito Federal, seguindo o horário de Brasília. Atrasos não são tolerados e, em todas as edições, candidatos perdem o Exame por chegarem após o fechamento dos portões.

Horários do segundo dia de provas do Enem 2024