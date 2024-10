Enem 2024 tem quase 10% a mais de inscritos em relação ao ano passado

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano tem 4,3 milhões de inscrições confirmadas. O número representa um aumento de 9,95% em relação à edição passada, em 2023. As provas serão aplicadas nos próximos dias 3 e 10 de novembro, em todo o Brasil.

Do total de participantes da edição atual, a maior parte, referente a 1,8 milhão de candidatos, já concluiu o Ensino Médio. A outra parte, de 1,6 milhão, está concluindo essa etapa do ensino. Os dados são compilados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), com base nas autodeclarações dos participantes.

Além desse grupo, cerca de 841 mil inscrições (19,4%) são de estudantes do primeiro ou do segundo ano do Ensino Médio e 24,7 mil são pessoas que não cursam ou não completaram a etapa, mas querem testar seus conhecimentos no Enem. Eles participam do exame na condição de "treineiros".

Enem 2024

As provas do Enem 2024 serão distribuídas em cerca de 140 mil salas de escolas e faculdades.

Desde a última terça-feira (2022), os candidatos podem consultar o local de prova no Cartão de Confirmação de Inscrição, localizado na página do participante do Enem.