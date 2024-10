Enem 2024 terá 140 mil salas de provas em 1,7 mil cidades; veja como acessar cartão de confirmação

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano será aplicado nos dias 3 e 10 de novembro, em 1,7 mil municípios brasileiros. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo certame, as provas serão distribuídas em cerca de 140 mil salas de escolas e faculdades.

Os candidatos inscritos podem consultar o local de prova no Cartão de Confirmação de Inscrição, localizado na página do participante do Enem, com login no portal único de serviços digitais do Governo Federal, o Gov.br. As informações foram divulgadas nessa terça-feira (22).

Logística da prova

De acordo com o Inep, os dois dias de aplicação do Enem contarão com 10 mil coordenações e mais de 300 mil colaboradores em todo o País, como aplicadores de prova, assistentes de aplicação, fiscais de banheiro, de corredor e de portão.

Além desses, outros colaboradores foram treinados para auxiliar candidatos que pediram atendimento especializado, como intérpretes de libras e ledores de certificados de prova para candidatos com deficiência visual, por exemplo.

O que é o Enem?

O Enem é um exame que avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término do Ensino Médio e é considerado a principal porta de entrada para o Ensino Superior no País. As notas podem ser utilizadas tanto no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) como no Programa Universidade para Todos (Prouni) e para conseguir bolsas do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).

O desempenho no certame também é considerado para o ingresso em instituições de ensino superior em Portugal, que têm acordo com o Inep.