Veja quais foram as notas mínimas e máximas no Enem em 2023 por área de conhecimento

A primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024 ocorrerá no próximo domingo (3), com 4,3 milhões de inscritos confirmados. A segunda etapa acontece no domingo seguinte, dia 10 de novembro.

Nos dois dias de provas, os participantes do Enem responderão a perguntas de quatro áreas de conhecimento, que, ao todo, somam 180 questões objetivas. No primeiro dia, os estudantes também devem redigir uma redação de 30 linhas.

Veja também Papo Carreira Veja concursos e seleções com inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (28) Papo Carreira Como conciliar trabalho e estudo para concurso público? Especialista dá dicas de como se organizar

Os gabaritos das provas objetivas serão divulgados no portal do Inep em 20 de novembro. E, no dia 13 de janeiro de 2025, o instituto divulgará o resultado final do Enem 2024.

Na edição do ano passado, 60 candidatos tiveram nota mil na Redação, pontuação máxima que pode ser alcançada. Nenhum candidato, no entanto, obteve nota mil nas outras áreas de conhecimento.

Notas máximas e mínimas Enem 2023

Das quatro áreas de conhecimento, a maior nota foi obtida por um candidato foi em "Matemática e suas tecnologias", com 958,6 pontos, segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa (Inep). Já a menor pontuação foi em redação, com nota 40.

Veja as pontuações máximas por área de conhecimento:

Linguagens, códigos e suas tecnologias: 820,8

Ciências Humanas e suas tecnologias: 823,0

Ciências da Natureza e suas tecnologias: 868,4

Matemática e suas tecnologias: 958,6

Redação: 1.000

Veja as pontuações mínimas por área de conhecimento: