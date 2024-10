Veja concursos e seleções com inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (28)

Concursos e seleções estão com inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (28), com salários que chegam a mais de R$ 17 mil. Há oportunidades para candidatos com níveis fundamental, médio, técnico e superior.

Um dos concursos é da cidade de Porto Velho (RO). Já outros são para Fortaleza e também cidades do Interior do Estado. Alguns dos processos se encerram nesta semana. Confira a lista abaixo:

Concurso do Tribunal de Justiça em Rondônia

O Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO) publicou um edital de concurso público para os cargos de Técnico Judiciário (nível médio) e Analista Judiciário (nível superior). Ao todo são 25 vagas, com 15 para o nível médio e 10 para o superior. O salário iniciais variam de R$ 7.533,99 a R$ 17.132,48.

>>>> Veja o edital

Conforme o edital, a carga horária é de 40 horas semanais. As inscrições estarão abertas de 5 de novembro a 5 de dezembro de, até as 23h59, por meio do site da Consulplan, a banca organizadora. Já a taxa de inscrição varia segundo o cargo: R$ 100,00 para Técnico Judiciário e R$ 130,00 para Analista Judiciário.

Professor temporário do Governo do Ceará

O Governo do Ceará anunciou uma seleção pública para a contratação de professores temporários. As inscrições vão até o dia 31 deste mês e têm taxa de R$ 150. Podem participar professores licenciados ou que estejam cursando a licenciatura.

São ofertadas vagas para professores do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, em todas as áreas da educação básica, e para professores dos anos finais do fundamental ou do ensino médio.

O salário do temporário com formação superior completa, para 40 horas semanais, será de R$ 4.668.98, além de Parcela Variável de Redistribuição (PVR) de R$ 458,83. Já o salário do professor temporário com formação superior incompleta, para a mesma carga horária, será de R$ 4.580,57.

>> Confira o edital completo

Correios

O concurso dos Correios tem 94 vagas para cargos de nível médio e superior, com postos de trabalho no Ceará. A maioria das oportunidades são para carteiros em Fortaleza (60). O salário varia de R$ 2.429,26 a R$ 6.872,48, a depender do cargo.

As inscrições devem ser realizadas no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) até as 23h do próximo dia 28 de outubro. A taxa é de R$ 39,80 (nível médio) e R$ 42 (superior).

Advogado - 2 vagas (Fortaleza)

Analista de Sistemas - Suporte Sistemas - 1 vaga (Fortaleza)

Arquiteto - 1 vaga (Fortaleza)

Engenharia civil - 2 vagas (Fortaleza)

Engenharia elétrica - 2 vagas (Fortaleza)

Engenharia mecânica - 2 vagas (Fortaleza)

Carteiro - 60 vagas (Fortaleza)

Carteiro - 24 vagas (Juazeiro do Norte)

>> Leia o edital para as vagas de Agente de Correios - carteiro (nível médio)

>> Leia o edital para as vagas de Analista de Correios (nível superior)

Universidade Federal do Ceará

A Universidade Federal do Ceará (UFC) realiza concurso para professores no campi de Fortaleza, Itapajé e Russas. São 14 vagas efetivas para áreas como arquitetura, jornalismo, engenharia, gastronomia e administração.

As inscrições terminam nesta segunda-feira (21) e devem ser feitas pelo e-mail de cada área correspondente, segundo descrito no edital. Os valores da inscrição variam entre R$ 76,17 e R$ 262,04.

>>> Leia o edital completo

A Universidade também está com inscrições abertas para a seleção de professor substituto, com prazo que se encerra ainda neste mês de outubro. As oportunidades são para os campi em Fortaleza, Crateús, Russas e Sobral.

Diversos setores de estudo serão contemplados, como geografia, matemática, ciências sociais, letras estrangeiras, contabilidade, administração, medicina, odontologia, enfermagem, entre outros. A remuneração varia entre R$ 2.437,59 e R$ 3.412,63.

>>> Leia o edital da seleção de professor substituto

Concurso da Adagri

O concurso público da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará (Adagri) está com inscrições abertas até o dia 29 de outubro. São 480 vagas, sendo 120 imediatas, além de 360 vagas para formação para cadastro de reserva.

A remuneração inicial, com salário-base mais as gratificações, pode chegar a R$ 5.890 para o cargo de nível médio e de R$ 11.304,67 para os de nível superior. Os interessados devem se inscrever pelo site do Instituto Idecan, responsável pelo certame.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 120 para agente fiscal agropecuário e de R$ 160 para auditor fiscal agropecuário. As oportunidades são para os cargos de agente fiscal agropecuário, de nível médio; e auditor fiscal agropecuário, com habilitações em engenharia agrônoma e medicina veterinária, ambos de nível superior.

>> Veja edital completo

IDT

O Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) está com seleção aberta de teleoperadores para uma empresa multinacional de call center em Fortaleza. O processo acontece até novembro para preenchimento de 500 vagas de admissão imediata.

O público-alvo são pessoas acima de 18 anos, com ensino médio completo ou cursando, que sejam residentes de Fortaleza, Caucaia ou Maracanaú.

Para participar do processo seletivo, os interessados devem procurar a unidade de atendimento do IDT/Sine mais próxima ou ir diretamente à sede da Almaviva Experience, localizada na rua Professor Manoel Lourenço, nº 410, em frente ao North Shopping Jóquei.

Os candidatos devem portar RG, CPF, currículo atualizado e Carteira de Trabalho física ou digital. No local, as seleções acontecem de segunda a sexta-feira, às 8 horas.

PGM Fortaleza

A Prefeitura de Fortaleza realiza concurso para a Procuradoria Geral do Município (PGM), com salários de R$ 7.253,44. São 30 vagas diretas, e 60 de formação de cadastro de reserva, para o cargo de Analista da PGM. Segundo previsto em lei e no edital, 20% das vagas são reservadas a candidatos negros.

>> Leia o edital

A carga horária semanal da vaga é de 40 horas. Os interessados devem ter graduação em Administração, Ciências da Computação, Ciências Atuariais, Ciências Contábeis, Direito, Economia, Engenharia ou Estatística.

As inscrições seguem até 6 de novembro, no site do Canal de Concursos de Fortaleza. Para validar a inscrição, o candidato deve pagar uma taxa de inscrição de R$ 200.

A primeira etapa, da prova objetiva, está prevista para o dia 1º de dezembro. A segunda etapa ocorre entre 15 e 17 de janeiro de 2025; e a terceira e a quarta, no dia 9 de fevereiro. O resultado e o encaminhamento para a homologação do concurso têm previsão para 21 de fevereiro.

ACFor

A Agência de Regulação, Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos de Saneamento Ambiental de Fortaleza (ACFor) realiza concurso público com 13 vagas e formação de cadastro de reserva. As oportunidades são para os cargos de Analista de Regulação e de Auditor.

O salário inicial é de R$ 7.253,44 para ambos os cargos, com carga horária de 40 horas semanais. O edital prevê reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência e 20% para candidatos negros.

>> Confira mais detalhes no edital

As inscrições podem ser feitas até 10 de novembro, através do canal Concursos e Seleções da Prefeitura de Fortaleza. A taxa de inscrição é de R$ 200. A primeira fase do concurso será realizada em Fortaleza, no dia 15 de dezembro deste ano.

O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.