Uece lança edital com 4.216 vagas para cursos de graduação à distância; veja detalhes

A Universidade Estadual do Ceará (Uece) lançou, nesta sexta-feira (18), edital para o Vestibular especial 2024 com 4.216 vagas. A seleção ocorre em parceria com a Universidade Aberta do Brasil (UAB). As oportunidades são destinadas para graduações à distância.

As inscrições devem ser realizadas, exclusivamente online, entre os dias 28 de outubro e 27 de novembro. O valor da taxa de inscrição é de R$ 100.

Há, ainda, cotas reservadas para professores, Pessoas com Deficiência (PcD), pretos, pardos, indígenas e quilombolas e cota social. Os cursos estão distribuídos nos polos de mais de 40 cidades no interior do Ceará.

Pedidos de isenção de taxa do vestibular devem ser realizados na internet, no período de 28 a 30 de outubro. A prova de conhecimentos gerais ocorrerá no próximo 8 de dezembro, que contemplará as áreas de Ciências Humanas; Ciências da Natureza e Matemática; e Linguagens e Códigos. Candidatos também farão uma prova de redação.